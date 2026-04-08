Βέργος: «Η ΑΕΚ της Ευρώπης σε νέα πρόκληση στη Μαδρίτη και οι σκέψεις του Νίκολιτς»

Το συναρπαστικό φετινό ταξίδι της ΑΕΚ στην Ευρώπη που ξεκίνησε από τα προκριματικά του καλοκαιριού συνεχίζεται, με τους κιτρινόμαυρους να ολοκληρώνουν με προπόνηση στο Βαγέκας την προετοιμασία τους για το αυριανό πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο (9/4, 19:45) για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Μαδρίτη, Δημήτρης Βέργος σχολίασε τη νέα μεγάλη και απαιτητική πρόκληση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα από τη La Liga και επεσήμανε ότι η ΑΕΚ αν δείξει το σοβαρό ευρωπαϊκό πρόσωπο που έχει παρουσιάσει από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, τότε μπορεί να ελπίζει σε ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όσον αφορά τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς, δεν αναμένονται πολλές αλλαγές. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, Πήλιος ή Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας και οι Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα οι υπόλοιποι της αμυντικής γραμμής.

Ο Μαρίν με τον Πινέδα αναμένεται να συνθέτουν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά στη μία πλευρά και ανοικτή τη θέση στην άλλη με υποψήφιους Γκατσίνοβιτς και Περέιρα. Όσο για την επίθεση, το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα πρόκειται να διατηρηθεί.