Η ενημέρωση της ΑΕΚ για τη διαδικασία εισόδου των φιλάθλων της στον πρώτο προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγέκας.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της «ραντεβού» με την ιστορία. Ο Δικέφαλος είναι στα προημιτελικά του Conference League και στο πρώτο βήμα για τα ημιτελικά θα φιλοξενηθεί από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Όπως σε κάθε ματς στο ευρωπαϊκό ταξίδι της Ένωσης η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της τη στήριξη του κόσμου. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαδικασία εισόδου των περίπου 800 φίλων της ΑΕΚ στο Βαγέκας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας μας για τη διαδικασία της διάθεσης των εισιτηρίων και της εισόδου στο Estadio de Vallecas, για τον αγώνα με την Rayo Vallecano, που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 9 Απριλίου στις 18:45 (19:45 ώρα Ελλάδας).

Όσοι ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, έχουν ήδη λάβει τα σχετικά voucher. Για την παραλαβή των εισιτηρίων θα πρέπει να προσέλθουν στο ξενοδοχείο Novotel Madrid Center Hotel την Πέμπτη 09/04 από τις 12:00 έως τις 14:00. Η παραλαβή θα γίνεται με την επίδειξη των αντίστοιχων voucher.

Το σημείο συνάντησης (meeting point) για τους φιλάθλους της ΑΕΚ την ημέρα του αγώνα θα είναι στην Puerta del Sol και θα ανοίξει στις 15:00. Από εκεί, η αστυνομία θα συνοδεύσει τους οπαδούς της ομάδας μας με ειδικό συρμό προς τον σταθμό Portazgo, από όπου θα κατευθυνθούν στο Estadio de Vallecas. Αυτός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος μετάβασης στο γήπεδο για τους φιλοξενούμενούς οπαδούς.

Η είσοδος στο γήπεδο με τσάντα μεγαλύτερη από μέγεθος χαρτιού Α4 θα απαγορεύεται.

Σε ό,τι αφορά στους κατόχους εισιτηρίων κατηγορίας 1, τονίζουμε ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο. Αναλυτικές λεπτομέρειες θα τους σταλούν σε προσωπικό e-mail την ημέρα του αγώνα.

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας μας, για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο. Και, παράλληλα, να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε αυτό το δικαίωμα.

Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.

Η ομάδα σάς χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.

* Για τους φιλάθλους της ομάδας μας που ταξίδεψαν στη Μαδρίτη, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το παιχνίδι, στην οδό "C. de Espoz y Mina", πλησίον του σημείου συνάντησης, θα υπάρχουν καταστήματα στα οποία θα προβληθεί ζωντανά η αναμέτρηση. Μάλιστα, κάποια εξ αυτών θα προσφέρουν και ειδικά μενού για τους οπαδούς της ΑΕΚ».