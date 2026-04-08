Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τη Μαδρίτη για το δυσκολότερο παιχνίδι της ΑΕΚ στο φετινό Conference League, αλλά και για τη μεγάλη δίψα που υπάρχει στους κιτρινόμαυρους για τις αναμετρήσεις με τη Ράγιο.

Όταν η ΑΕΚ ξεκινούσε από εκείνο το πολύ ζεστό βράδυ του Ιουλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αν έλεγες σε κάποιον ότι θα φτάσει Απρίλιο και θα διεκδικεί την είσοδό της στα ημιτελικά, μάλλον δεν θα σε έπαιρνε στα σοβαρά. Τότε, όπως είχε πει πρόσφατα ο Μάρκο Νίκολιτς, όλοι... έτρεμαν καθώς δεν υπήρχε το παραμικρό περιθώριο λάθους για να γίνουν 3/3 προκρίσεις και η ομάδα να μπει στη League Phase. Από εκείνη τη μέρα η Ένωση πέτυχε πολλά για να φτάσουμε στο τώρα, εδώ στη Μαδρίτη, όπου η κιτρινόμαυρη αποστολή βρίσκεται από χθες βράδυ.

Η ΑΕΚ... ψήθηκε στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά, απέκτησε ένα know-how στα περίπλοκα νοκ-άουτ και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα μεγάλα αποτελέσματα όπως τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα, η συγκλονιστική ανατροπή με την Κραϊόβα και η εμφατική τεσσάρα στο Τσέλιε. Η ΑΕΚ μέσα από αυτή την ευρωπαϊκή πορεία ύψωσε μπόι και η όρεξη άρχισε να ανοίγει περισσότερο, πέρα φυσικά από το γεγονός ότι όλα αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της φτιάχνουν το ευρωπαϊκό της μέλλον για τις σεζόν που θα ακολουθήσουν ενισχύοντας τη θέση της στην ειδική βαθμολογία.

Η φετινή ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ λοιπόν μέχρι εδώ είναι άκρως επιτυχημένη και αυτό που έχουν μπροστά τους πλέον οι κιτρινόμαυροι απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση, για την οποία ζουν και αναπνέουν όλοι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο. Η διαφορά του +5 στην κορυφή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύτιμη φυσικά, αλλά η Ευρώπη πάντα σε εξιτάρει και ξυπνά διαφορετικά συναισθήματα. Οι παίκτες του Νίκολιτς έχουν τεράστιο κίνητρο και μπόλικη δίψα για το νέο ευρωπαϊκό ραντεβού αρχής γενομένης από το παιχνίδι εδώ στο Βαγέκας.

Κακά τα ψέματα το παιχνίδι στην Ισπανία θα είναι το πιο απαιτητικό που θα έχει δώσει η ΑΕΚ στη φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία απέναντι σε μια ομάδα της La Liga που μπορεί να είναι από τη μέση και κάτω στη βαθμολογία, αλλά πρόκειται για ένα επικίνδυνο σύνολο που βγαίνει γρήγορα μπροστά. Ευρωπαϊκή εμπειρία προφανώς και της λείπει, όμως από την άλλη κάθε ομάδα της Primera Division αποτελεί έναν ζόρικο αντίπαλο και ειδικά στη φάση των νοκ-άουτ.

Ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που μας έχει δείξει ότι τις περισσότερες φορές προετοιμάζει πολύ καλά το σύνολό του στο πνευματικό και τακτικό κομμάτι διαβάζοντας τον αντίπαλο και σε συνδυασμό με την εξέλιξη στο ξεκίνημα των play offs και το μεγάλο διπλό στο Φάληρο, η ΑΕΚ μπορεί να πάρει έξτρα ώθηση πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο του «κλουβιού» της Ράγιο το βράδυ της Μ. Πέμπτης.

Η συγκέντρωση, η τακτική πειθαρχία και οι εντάσεις θα πρέπει να είναι στον απόλυτο βαθμό για την ΑΕΚ ώστε να ανταποκριθεί απέναντι σε μια ομάδα επιπέδου La Liga και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες που βγάζει στην άμυνα. Όσον αφορά το πλάνο, περισσότερα θα μπορούμε να πούμε μετά και την αποψινή προπόνηση στο Βαγέκας με την οποία η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί ισπανικού εδάφους, ωστόσο όλα δείχνουν ότι πιθανότατα δεν θα πάμε σε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε ο Νίκολιτς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Πήλιος μάλλον θα επανέλθει στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ μένει να φανεί η επιλογή στη μία από τις δύο πλευρές μεσοεπιθετικά με τον Γκατσίνοβιτς που είχε έρθει από τον πάγκο στο Φάληρο να διεκδικεί θέση. Η Ένωση έχει λοιπόν ό,τι απαιτείται ώστε να παλέψει στη Μαδρίτη για ένα αποτέλεσμα που θα της δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσει την πρόκριση στη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια εβδομάδα από σήμερα. Στην επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση μετά από την αυριανή στο Βαγέκας...