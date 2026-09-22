Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα έχουν σκοράρει τα 14 από τα 30 τέρματα της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις με τον δείκτη αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το Wyscout, να είναι εντυπωσιακός.

Η αξία του να διαθέτει η ΑΕΚ δύο φορ κλάσης φάνηκε ξεκάθαρα στον Βόλο. Ο Μπάρναμπας Βάργκα δεν ήταν διαθέσιμος λόγω της θλάσης που θα τον αφήσει εκτός τις επόμενες εβδομάδες, αλλά τον ρόλο του φορμαρισμένου Ούγγρου φορ ανέλαβε ο σταρ Λούκα Γιόβιτς. Μπορεί πριν από μια αγωνιστική ο Σέρβος επιθετικός να πέταξε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για το επίπεδό του στην Τρίπολη για να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ, όμως στο Πανθεσσαλικό καθάρισε μόνος του.

Ο Γιόβτς απέδειξε τη μεγάλη του κλάση και πήρε από το χέρι την ΑΕΚ που προβλημάτισε για ακόμη μια φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι στο πρώτο μέρος, παίρνοντας τελικά το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα. Πήρε το πέναλτι που μετέτρεψε ο ίδιος σε γκολ ανοίγοντας το σκορ και τρία λεπτά μετά την ισοφάριση, όταν όλα έδειχναν νέα γκέλα, αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα ακριβείας του Ζοάο Μάριο και με μια... φορίσια κεφαλιά έδωσε τη νίκη στην Ένωση.

Με την «ντοπιέτα» αυτή ο Γιόβιτς έφτασε τα έξι γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις με την κιτρινόμαυρη φανέλα, τη στιγμή που ο Βάργκα μετράει οκτώ. Συνολικά δηλαδή οι δύο φορ της ΑΕΚ έχουν φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα σε Ελλάδα και Ευρώπη με 14 τέρματα. Έχουν σκοράρει με λίγα λόγια τα μισά γκολ της ΑΕΚ ως τώρα με τον Δικέφαλο να μετράει 30 τέρματα σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδας, Champions League και τον τελικό του Super Cup.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου είναι σαρωτική και μακριά από αυτήν, όπου δυσκολεύεται αρκετά, οι Γιόβιτς και Βάργκα αποτελούν τα σημεία αναφοράς στην εκτέλεση. Το παν όπως φαίνεται είναι να ταΐζονται σωστά οι δύο εξαιρετικοί φορ που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς και από εκεί και πέρα ξέρουν τι να κάνουν. Θα υπάρξουν φυσικά και οι περιπτώσεις που θα «κολλήσουν», όπως αυτή που αναφέραμε με τον Γιόβιτς στην Τρίπολη, ωστόσο τα νούμερα στην αποτελεσματικότητά τους είναι άριστα.

Ο Γιόβιτς σκοράρει φέτος 0,66 γκολ ανά παιχνίδι, τη στιγμή που τα xGoals του, δηλαδή τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε βάλει ανά ματς βάσει της ποιότητας των ευκαιριών του, σύμφωνα με το Wyscout ανέρχονται στο 0,58. Κι αν η αποτελεσματικότητα του Γιόβιτς μοιάζει νορμάλ για την κλάση του έχοντας ποσοστά των παραγωγικών εμφανίσεων του με την Αϊντραχτ, τότε τι να πει κανείς για τον Βάργκα που είναι πιο κυνικός από ποτέ. Ο Ούγγρος φορ σκοράρει 1,1 γκολ ανά παιχνίδι, με τα xGoals του να είναι στο 0,52! Η διαφορά αυτή μιλάει από μόνη της για έναν φορ που είχε ανέκαθεν το εύκολο γκολ, αλλά ποτέ όσο στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Φυσικά οι αριθμοί αυτοί δείχνουν και μια άλλη εικόνα για την ΑΕΚ. Ότι δηλαδή θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει περισσότερα γκολ από τη μεσαία της γραμμή καθώς ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα είναι εκείνος που τις περισσότερες φορές οδηγεί μια ομάδα στις επιτυχίες. Μάλιστα αν προσθέσουμε στα παραπάνω και τα τέσσερα γκολ του Ζίνι, τότε στη σούμα τα 18 από τα 30 κιτρινόμαυρα γκολ ως τώρα έχουν την υπογραφή των τριών φορ της ΑΕΚ.