Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο την προετοιμασία της για το αυριανό πρώτο παιχνίδι για τους «8» του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή της στιγμή ως τώρα τη φετινή σεζόν, με την Ένωση να ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο (9/4, 19:45) στα προημιτελικά του Conference League.

Η Ένωση, που βρίσκεται από το βράδυ της Μ. Τρίτης στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στο Βαγέκας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα τελικά του πλάνα.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος πριν την έναρξη της προπόνησης στο γήπεδο της Ράγιο αποκάλεσε τους παίκτες του μαχητές στη συνέντευξη Τύπου, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών και οι απουσίες αφορούν μόνο όσους βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Δείτε πλάνα του Gazzetta από την προπόνηση στο Βαγέκας, με την οποία η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τη Ράγιο:

