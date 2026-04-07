Πάτησε Μαδρίτη η ΑΕΚ: «Πρωτάθλημα στην ομαδάρα και καλή συνέχεια στο Conference»

Η ΑΕΚ προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα ενόψει του αγώνα με τη Ράγιο με ευχές για την καθοριστική τελική ευθεία της σεζόν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στη Μαδρίτη προσγειώθηκε η αποστολή της ΑΕΚ το βράδυ της Μ. Τρίτης μετά από πτήση 3,5 ωρών από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κιτρινόμαυροι προπονήθηκαν το μεσημέρι στα Σπάτα πριν επιβιβαστούν στο τσάρτερ για την Ισπανία, έχοντας αφήσει πλέον πίσω τους το μεγάλο διπλό στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού και εστιάζοντας πλέον απόλυτα στο πρώτο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο τη Μ. Πέμπτη (9/4, 19:45) για τα προημιτελικά του Conference League.

Η αποστολή της ΑΕΚ είχε ένα ήρεμο ταξίδι, παίρνοντας και τις ευχές από τον πιλότο για την καθοριστική τελική ευθεία της σεζόν για κατάκτηση του τίτλου και πρόκριση επί της Ράγιο. «Στην ομαδάρα της ΑΕΚ ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Conference League, καλή επιτυχία για το παιχνίδι και στο τέλος των play offs να κατακτήσει το πρωτάθλημα», ανέφερε κατά τη διάρκεια της πτήσης, στην οποία αρκετά ήταν και τα συνθήματα των οπαδών που ταξίδεψαν μαζί με την ομάδα.

Η κιτρινόμαυρη αποστολή με την άφιξη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης θα κατευθυνθεί στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει το επόμενο διήμερο. Στην ΑΕΚ πήραν την απόφαση και ταξίδεψαν μια ημέρα νωρίτερα στην Ισπανία καθώς το ταξίδι δεν ήταν κοντινό όπως προηγούμενα και έτσι οι κιτρινόμαυροι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη Μ. Τετάρτη ξεκούραστοι την προετοιμασία τους για το μεθαυριανό ματς με τη Ράγιο.

Η τελευταία προπόνηση των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς θα λάβει χώρα το βραδάκι της Μ. Τετάρτης στις 20:00 ώρα Ελλάδας (19.00 ώρα Ισπανίας) στο Βαγέκας, ενώ μία ώρα νωρίτερα στις 19:00 ώρα Ελλάδας (18:00 ώρα Ισπανίας) ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ θα μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.