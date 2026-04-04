Η Ράγιο Βαγιεκάνο νίκησε 1-0 την Έλτσε και ο Ινίγκο Πέρεθ αναφέρθηκε στο ματς της Πέμπτης (9/4) με την ΑΕΚ, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορικό».

Πύρρειος νίκη ήταν για τη Ράγιο Βαγιεκάνο το 1-0 επί της Έλτσε των 10 παικτών, το βράδυ της Παρασκευής (3/4), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της La Liga, αποτέλεσμα που την ανέβασε στη 12η θέση της βαθμολογίας (35β.) και στο -6 από θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι Μαδριλένοι μπορεί να μην έπιασαν τα γνωστά στάνταρ απόδοσής τους, ωστόσο πήραν το ζητούμενο και πλέον κοιτάζουν το παιχνίδι της Μεγάλης Πέμπτης (9/4, 19:45) με την ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Μια αναμέτρηση που ο τεχνικός της Ράγιο, Ινίγκο Πέρεθ χαρακτήρισε «ιστορική», στις δηλώσεις που παραχώρησε αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα με την Έλτσε. Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος εξήγησε στους δημοσιογράφους πως η νίκη (σσ επί της Έλτσε) ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα πριν το ιστορικό ματς με την Ένωση, λέγοντας πάντως πως η προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι πιο εύκολη απ' ότι ο αγώνας με την Έλτσε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Όσκαρ Τρέχο, που για δεύτερο σερί ματς δεν αγωνίστηκε, μιας και δεν θα συνεχίσει στη Ράγιο τη νέα σεζόν, κάνοντας λόγο για... συναισθηματικό ζήτημα.

«Σήμερα κάναμε ένα ζωτικό βήμα, αλλά την Πέμπτη έχουμε ένα ραντεβού με την ιστορία, και αυτό είναι μια ώθηση για αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ καλό για εμάς που παίρνουμε τους τρεις βαθμούς πριν από μια τόσο ιστορική περίσταση. Νομίζω ότι η προετοιμασία για την Πέμπτη είναι ευκολότερη από το να παίζουμε εναντίον της Έλτσε.

Δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν είναι μια τεχνική απόφαση, αλλά μάλλον ένα διαφορετικό συναισθηματικό ζήτημα, και θέλω να το αφήσω έτσι μέχρι να μπορέσω να σχολιάσω περαιτέρω».