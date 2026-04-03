Με γκολ του Ντεκά, η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε 1-0 της Έλτσε των δέκα παικτών λίγο πριν το πρώτο ματς με την ΑΕΚ για το Conference League.

Ζορίστηκε αλλά επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι λύγισαν με 1-0 εντός έδρας την Έλτσε των δέκα παικτών και ξέφυγαν στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga, παίρνοντας ψυχολογία ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League την Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Έτσι έπαιξε η Ράγιο Βαγιεκάνο

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ινίγο Πέρεθ, με τον Μπατάλια στο τέρμα και τους Ράτσιου, Λεζέν, Λουίς Φελίπε και Τσαβαρία στην άμυνα. Λόπεθ και Βαλεντίν βρέθηκαν στον άξονα, με τους Παλαθόν, Άλβαρο και Ντε Φρούτος πίσω από τον Αλεμάο, που ηγήθηκε της επίθεσης των Μαδριλένων.

Το ματς

Καλός ο ρυθμός από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να είναι δραστήριες και να ψάχνουν ένα γρήγορο γκολ. Ο Μιρ ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης για τους φιλοξενούμενους, με τους Μαδριλένους να παίρνουν σταδιακά την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απειλούν με Λόπεθ (29') και Ντε Φρούτος (33'). Εντέλει στο 39' ήρθε η διατάραξη της ισορροπίας, καθώς ο Μπιγκάς δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, δίνοντας αριθμητικό πλεονέκτημα στους γηπεδούχους. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντιτούρο έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του αλλά το οριζόντιο δοκάρι τον γλίτωσε, με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα στην ανάπαυλα.

Παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, η Έλτσε άγγιξε το γκολ με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, όμως ο Μπατάλια απέκρουσε το δυνατό σουτ του Πεντρόσα (46'), με τη Ράγιο να απαντά με δυνατό σουτ του Λεζέν που πέρασε άουτ τρία λεπτά αργότερα. Ο Ντιτούρο είπε όχι στον Τσαβαρία στο 61', ενώ το δοκάρι σταμάτησε τον Ντίαθ επτά λεπτά αργότερα, με τη Ράγιο να βρίσκει εντέλει το γκολ με κοντινή προβολή του Ντεκά μετά από γύρισμα του Άλβαρο στο 72' και να παίρνει τους τρεις βαθμούς.

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπατάλια - Ράτσιου, Λεζέν, Λουίς Φελίπε, Τσαβαρία - Λόπεθ, Βαλεντίν (66' Ντεκά) - Παλαθόν (66' Ντίαθ), Άλβαρο (84' Πάτσα), Ντε Φρούτος (90+2' Μαρτίν) - Αλεμάο (83' Καμέγιο)