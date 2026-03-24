Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διάθεση εισιτηρίων του πρώτου προημιτελικού με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ μπαίνει σε ρυθμούς προημιτελικών του Conference League. Ο Δικέφαλος στο πρώτο ματς θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη και θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ένωση ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία προαγοράς, στην οποία θα έχουν προτεραιότητα όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια σε τρία από τα ευρωπαϊκά εκτός έδρας ματς της τρέχουσας σεζόν.

Η ελεύθερη διαδικασία θα αρχίσει σήμερα (24/3) στις 17:00

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 24/3 και ώρα 17:00, αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Rayo Vallecano, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου στις 18:45 (19:45 ώρα Ελλάδος) στο Estadio de Vallecas.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 20 ευρώ και κάθε φίλαθλος θα μπορεί να προμηθευτεί έως δύο εισιτήρια. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα τριών αγώνων

Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο ONLINE σε τουλάχιστον τρεις από τους παρακάτω εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας με:



• Hapoel Be'er Sheva

• RSC Anderlecht

• NK Celje

• ACF Fiorentina

• Samsunspor

• NK Celje (R16)

Στους συγκεκριμένους φιλάθλους έχει ήδη αποσταλεί ενημερωτικό e-mail για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς εισιτηρίου και η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα 24/3 στις 17.00. Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτή, αλλά δεν έχετε λάβει e-mail, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 24/03 και ώρα 17:00)

Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Τρόπος Παραλαβής Εισιτηρίου

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα παραλάβουν ως επιβεβαιωτικό αγοράς ένα voucher, το οποίο θα ανταλλάξουν με εισιτήριο την ημέρα του αγώνα σε φυσικό σημείο που θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».