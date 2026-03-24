Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena για τους «8» του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την πρόκληση των δύο αναμετρήσεων με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη Μαδρίτη στις 9 Απριλίου και τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της διάθεσης των εισιτηρίων για τη ρεβάνς της Allwyn Arena με προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας, οι οποίοι από σήμερα ως την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 12:00 θα έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Μετά το συγκεκριμένο deadline οι θέσεις θα αποδεσμευτούν και η διάθεση των εισιτηρίων που θα έχουν απομείνει για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12:00.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια για το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, με σκοπό τη διασφάλιση της θέσης τους, για τον εντός έδρας αγώνα με τη Rayo Vallecano, για τη φάση των «8» του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 22:00, στην ΑΕΚ Arena.

Εντός της ημέρας, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λάβουν μέσω e-mail από το Τμήμα Εισιτηρίων το σχετικό προσωπικό link, μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή και να κατοχυρώσουν τη θέση τους για τον αγώνα, με έκπτωση 25%.

Το link θα παραμείνει ενεργό έως την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν πωληθεί θα αποδεσμευτούν.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους.

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.