ΑΕΚ: Οι ώρες των προημιτελικών με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
Η ΑΕΚ πάρα την ήττα της στη ρεβάνς με την Τσέλιε προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League και πλέον έχει μπροστά της τις δύο μάχες με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Το πρώτο ματς θα γίνει στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου και η ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 19:45.
Η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα (16/4) αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια και η σέντρα ορίστηκε για τις 22:00.
Εάν ο Δικέφαλος προκριθεί στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Μάιντς - Στρασμπούρ. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα κάνουν σέντρα στις 22:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.