Το πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ πάρα την ήττα της στη ρεβάνς με την Τσέλιε προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League και πλέον έχει μπροστά της τις δύο μάχες με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το πρώτο ματς θα γίνει στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου και η ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 19:45.

Η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα (16/4) αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια και η σέντρα ορίστηκε για τις 22:00.

Εάν ο Δικέφαλος προκριθεί στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Μάιντς - Στρασμπούρ. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα κάνουν σέντρα στις 22:00.