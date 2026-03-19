Κανείς από τους έξι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στο όριο καρτών δεν «κιτρινίστηκε» στη ρεβάνς με την Τσέλιε και συνεπώς είναι όλοι διαθέσιμοι για τον πρώτο προημιτελικό.

'Εξι παίκτες της ΑΕΚ ήταν στο όριο καρτών πριν τη ρεβάνς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League και το θετικό είναι πως όλοι απέφυγαν την τιμωρία ενόψει του πρώτου προημιτελικού.

Ο λόγος για τους βασικούς, Λάζαρο Ρότα, Λούκα Γιόβιτς, Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν, τον Πέτρο Μάνταλο που ήρθε από τον πάγκο και τον Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ο μοναδικός παίκτης του Δικεφάλου που πήρε κάρτα ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν είχε πριν το ματς και συνεπώς όλοι θα είναι διαθέσιμοι για τον προημιτελικό.

Αυτό σημαίνει πως και για τους έξι υπάρχει ο κίνδυνος ενόψει ρεβάνς των «8». Θυμίζουμε πως στα ημιτελικά οι κάρτες μηδενίζονται.