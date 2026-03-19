Η ΑΕΚ πέρασε στα προημιτελικά του Conference League, επέστρεψε σε 8αδα έπειτα από 28 χρόνια και έκανε ρεκόρ ούσα η πρώτη που το πετυχαίνει σε 4 διαφορετικές διοργαγώσεις.

Η ΑΕΚ μπορεί να ήταν απογοητευτική και να έχασε στη ρεβάνς με την Τσέλιε, όμως το αποτέλεσμα δεν της στέρησε τη θέση της στα προημιτελικά του Conference League.

H Ένωση θα αγωνιστεί σε 8αδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά ύστερα από 28 χρόνια. Τελευταία φορά που οι Κιτρινόμαυροι έπαιξαν σε προημιτελικά τουρνουά της UΕFA ήταν το 1998.

Η ομάδα του Ντουμίτρου Ντουμιτρίου είχε αποκλειστεί στο Κύπελλο Κυπελλούχων από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, σε ζευγάρι με έμεινε... χαραγμένο στις Ενωσίτικες μνήμες για την «άχαστη» ευκαιρία του Ντέμη Νικολαΐδη στη Ρωσία. Τότε οι δυο ομάδες είχαν μείνει στη «λευκή» ισοπαλία στην Αθήνα και οι Μοσχοβίτες νίκησαν στη ρεβάνς με 2-1.

Mε την αποψινή της πρόκρισης η ΑΕΚ έφτασε στους «8» για πέμπτη φορά στην ιστορία της και πέτυχε ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει αγωνιστεί στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Δικέφαλος έχει προκριθεί δύο φορές στο Κύπελλο Κυπελλούχων, μία στο Κύπελλο UEFA και μία στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει στους «8» του Κυπέλλου UEFA/Europa League και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πετύχει στο Conference. Aπό την πλευρά του ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει να φτάσει στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA/Europa League και στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League.

Οι ελληνικές ομάδες στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων

AEK:

1968/69 – Κύπελλο Πρωταθλητριών, αποκλείστηκε από τη Σπάρτακ Τρναβα

1976/77 – Κύπελλο UEFA, απέκλεισε την ΚΠΡ και αποκλείστησε στα ημιτελικά από τη Γιουβέντους

1996/97 – Κύπελλο Κυπελλούχων, απολείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμένη

1997/98 – Κύπελλο Κυπελλούχων, απολείστηκε από τη Λοκομοτίβ Μόσχας

2025/26 - Conference League

Oλυμπιακός:

1992/93 - Κύπελλο Κυπελλούχων, απολείστηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης

1998/99 - Champions League, αποκλείστηκε από την Γιουβέντους

2023/24 - Conference League, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε και κατέκτησε το τρόπαιο

Παναθηναϊκός:

1970/71 - Κύπελλο Πρωταθλητριών, απέκλεισε την Έβερτον και έχασε στον τελικό από τον Άγιαξ

1984/85 - Κύπελλο Πρωταθλητριών, απέκλεισε την Γκέτεμποργκ και αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ

1987/88 - Κύπελλο UEFA , απολείστηκε από την Κλαμπ Μπριζ

1991/92 - Κύπελλο Πρωταθλητριών, αποκλείστηκε σε format ομίλου με Άντερλεχτ, Σαμπντόρια και Ερυθρό Αστέρα

1995/96 - Champions League, απέκλεισε τη Λέγκια Βαρσοβίας αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Άγιαξ

2001/02 - Champions League, απολείστηκε από την Μπαρτσελόνα

2002/03 - Champions League, απολείστηκε από την Πόρτο

ΠΑΟΚ: