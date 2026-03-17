Η ΑΕΚ στρέφεται στη ρεβάνς με την Τσέλιε έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την πρόκριση στους «8» και το μεγάλο ερώτημα είναι το πόσες και ποιες διαφοροποιήσεις θα κάνει τελικά ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα.

Μετά την απώλεια των δύο βαθμών στην ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ είδε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να την πιάνουν στην κορυφή. Οι κιτρινόμαυροι πλήρωσαν την έλλειψη συγκέντρωσης σε δύο στατικές φάσεις με συνέπεια να έρθει η «γκέλα», την οποία ωστόσο οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να αφήσουν πίσω τους ενόψει των αναμετρήσεων με Τσέλιε και Κηφισιά που ακολουθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη (19/3) και την Κυριακή (22/3) αντίστοιχα.

Το ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά είναι φυσικά must win προκειμένου η ΑΕΚ να μπει ισόβαθμη στα play offs με τους ανταγωνιστές της, ωστόσο προηγείται η ρεβάνς με την Τσέλιε, όπου παρότι η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά καθαρίσει την πρόκριση στους «8» του Conference League μετά το εμφατικό 0-4 της Σλοβενίας, η νίκη επιβάλλεται για διάφορους λόγους. Και για να τονώσει την ψυχολογία της, αλλά και για να συνεχίσει να ενισχύει την ειδική βαθμολογία της στην UEFA σκαρφαλώνοντας κι άλλες θέσεις και φτιάχνοντας ακόμη περισσότερο το μέλλον της.

Αυτό που καλείται να αποφασίσει ο Νίκολιτς στη δεύτερη αναμέτρηση με την Τσέλιε είναι σε πόσες και ποιες αλλαγές θα προχωρήσει στην ενδεκάδα σε σχέση με τις επιλογές του στο αρχικό σχήμα στο τελευταίο ματς με τον Ατρόμητο. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι υπάρχουν έξι παίκτες στην Ευρώπη που είναι στο όριο καρτών και με ακόμη μία θα λείψουν από το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενώ παράλληλα στην Ελλάδα είναι οκτώ οι παίκτες που βρίσκονται στο όριο κινδυνεύοντας με κίτρινη να λείψουν από την πρώτη αγωνιστική των play offs.

Τη δεδομένη στιγμή τα πλάνα του Νίκολιτς μοιάζουν με γρίφο και μένει να φανεί το μέγεθος των αλλαγών που θα καταλήξει να κάνει στην ενδεκάδα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, άρα δεν θα υπολογίζονται. Μια επιλογή που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα στην επίθεση είναι ο Ζίνι, καθώς οι Γιόβιτς και Βάργκα παίζουν συνεχόμενα, με τον Σέρβο φορ να είναι και από τους παίκτες που βρίσκονται στο όριο. Στη μεσαία γραμμή θέση διεκδικεί δυνατά ο Περέιρα, με τους Πινέδα, Μαρίν, αλλά και τον Μάνταλο να είναι όλοι στο όριο καρτών, όπως υποψήφιος στις πλευρές είναι ο Γκατσίνοβιτς που δεν έπαιξε καθόλου στο Περιστέρι, ενώ στην άμυνα ο Γκεοργκίεφ είναι πιθανό να έδινε ανάσες στον Ρότα που παίζει ασταμάτητα στο δεξί άκρο της άμυνας.

Περισσότερα και πιο συγκεκριμένα πράγματα πάντως για την πιθανή ενδεκάδα θα μπορούν να ειπωθούν μετά και την τελευταία προπόνηση της Τετάρτης (18/3) που θα λάβει χώρα στην Allwyn Arena στις 17:00. Μια ώρα νωρίτερα (16:00) ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με έναν παίκτη της ΑΕΚ θα μιλήσουν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.