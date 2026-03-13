Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τη Σλοβενία για την ισοπεδωτική ΑΕΚ που έκλεισε ουσιαστικά θέση στα προημιτελικά και για την άψογη διαχείριση του Μάρκο Νίκολιτς σε τακτικό και πνευματικό κομμάτι.

Ομολογώ ότι δεν περίμενα αυτό το ισοπεδωτικό 0-4 που είδαμε χθες βράδυ εδώ στη Σλοβενία από την ορμητική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ναι μεν αντιλαμβανόμουν από το ταξίδι μαζί με την αποστολή της ομάδας ότι άπαντες ήταν αποφασισμένοι, σοβαροί και προσηλωμένοι στον στόχο, αλλά προτιμούσα να κρατάω χαμηλά την μπάλα. Σεβόμενος φυσικά και την Τσέλιε που είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, η οποία τελευταία περνάει μια αγωνιστική κρίση. Τελικά όμως αυτός ο ταξιτζής που μας μετέφερε από το ξενοδοχείο στο κέντρο του Τσέλιε το πρωί της Πέμπτης αποδείχθηκε ότι είχε... προφητικό λόγο! «Θα κερδίσει άνετα η ΑΕΚ με 0-3 ή 0-4», είπε ξερά, όπως μεταφέραμε στους Galacticos χθες το μεσημέρι. Και έγινε!

Ο Νίκολιτς φυσικά είχε επισημάνει στους παίκτες του ότι θα έπρεπε αυτή τη φορά να είναι συγκεντρωμένοι και να μην κάνουν δώρα όπως είχε συμβεί τον Οκτώβριο στην ήττα στην πρεμιέρα της League Phase. Όταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σέρβου κόουτς, κανείς δεν τον είχε πάρει στα σοβαρά. Τώρα μάλλον όλοι τον πήραν στα σοβαρά, με την ΑΕΚ να κάνει αυτό που έπρεπε και με το παραπάνω. Όχι μόνο «πετάει» πίσω στην Αθήνα με τη νίκη, αλλά ουσιαστικά έχει τελειώσει τη δουλειά της πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League. Γιατί κακά τα ψέματα, προφανώς και πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, αλλά η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα έχει μετατραπεί σε τυπική διαδικασία. Η ποδοσφαιρική μηχανή του Νίκολιτς ήταν απλά άπαιχτη. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι η Τσέλιε δεν πατάει καθόλου καλά αυτήν την περίοδο και δεν της χαρίστηκε.

Λέγαμε πριν το παιχνίδι ότι η ΑΕΚ κατάφερε μέσα σε ένα εξάμηνο από τον Ιούλιο ως τον Δεκέμβριο να καλύψει το χαμένο ευρωπαϊκό έδαφος και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι που έχει χαράξει για όσο πάει φέτος και να δώσει συνέχεια του χρόνου. Πραγματικά κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει στη φετινή της πορεία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βαδίζει με αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο και... τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δεδομένα πάντως όλα αυτά τα μεγάλα αποτελέσματα που πέτυχε η ΑΕΚ στη φετινή League Phase του Conference League, αλλά και η υπέρβαση των 3/3 προκρίσεων το κατακαλόκαιρο χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους βοήθησαν την ΑΕΚ να «ψηθεί» στην Ευρώπη και να ωριμάσει. Και το χθεσινό εμφατικό σκορ εδώ στη Σλοβενία ήταν αποτέλεσμα και της μέχρι τώρα πορείας των κιτρινόμαυρων στη διοργάνωση.

Ο Νίκολιτς διαχειρίστηκε άψογα το ματς τακτικά και πνευματικά

Ποιον να το πρωτοξεχωρίσεις από την επιβλητική ΑΕΚ που μπήκε στο ματς και έπιασε την Τσέλιε από τον λαιμό. Ο Βάργκα μπορεί να έχασε ευκαιρίες, όμως άνοιξε με το δυνατό του ατού, την κεφαλιά, τον δρόμο ενώ έκανε... πλάκα στην άμυνα της σλοβενικής ομάδας. Ο Γιόβιτς έκοβε στη μέση την ανασταλτική της γραμμή με τις πάσες που έβγαζε, ο Κοϊτά χόρευε τους αντιπάλους του, σημειώνοντας και με ένα εξαιρετικό πλασέ το δεύτερο γκολ σε ένα χρονικό σημείο που η ΑΕΚ έχανε ευκαιρίες, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς από την άλλη πλευρά ήταν σούπερ, σκοράροντας και ένα τυχερό φυσικά τέρμα, που όμως έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον αντίπαλο. Στο κέντρο ο Πινέδα με τον Μαρίν έπιασαν τα καλά τους στάνταρ, με τον Μεξικανό να επιστρέφει στις γνωστές εμφανίσεις του και τον Ρουμάνο να αποδεικνύεται για άλλη μια φορά μετρ των εκτελέσεων στατικών φάσεων, ενώ η άμυνα είχε ένα ήρεμο βράδυ.

Το κοουτσάρισμα του Νίκολιτς ήταν άψογο, διαβάζοντας την αδυναμία της Τσέλιε στο τρανζίσιον, με τον Σέρβο τεχνικό να διαχειρίζεται το παιχνίδι εξαιρετικά τόσο στο τακτικό, όσο και στο πνευματικό κομμάτι. Έπειτα από το 0-4 με το γκολ του Μουκουντί λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ έριξε έξυπνα τον ρυθμό ελέγχοντας όμως το παιχνίδι και το σκορ. Έκανε συντήρηση δυνάμεων ενόψει του ματς με τον Ατρόμητο που ακολουθεί την Κυριακή και στη συνέχεια με τις αλλαγές του ο Νίκολιτς πέτυχε δύο πράγματα. Πρώτον έδωσε ανάσες σε παίκτες του και δεύτερον έβαλε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τελευταία χρόνο συμμετοχής καθώς στην τελική ευθεία με τα ματς να γίνονται όλο και πιο απαιτητικά θα χρειαστούν όλοι. Απολύτως εύστοχες και οι δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη φορά η ΑΕΚ είχε σεβασμό προς τον αντίπαλο, δεν τον υποτίμησε, όμως παραμένει προσγειωμένη. Μάλιστα τόνισε ότι θα έμενε απόλυτα ευχαριστημένος αν οι παίκτες του δεν είχαν τόσο χαμένες ευκαιρίες, δείγμα ότι πάντα θέλει το καλύτερο δυνατό. Και το μήνυμα αυτό δεδομένα περνάει σε όλους μπαίνοντας στην κρίσιμη τελική ευθεία της σεζόν.