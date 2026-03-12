Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τη Σλοβενία για τα ευρωπαϊκά θεμέλια που έχει βάλει ξανά η ΑΕΚ, το χαμένο έδαφος που καλύφθηκε και το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει με επόμενο εμπόδιο αυτό της Τσέλιε.

Η ΑΕΚ στο πρώτο μισό της σεζόν πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Όχι μόνο επέστρεψε στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση της League Phase του Conference League και να κλειδώσει την απευθείας παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να πετάξει από τον δρόμο της επιπλέον παιχνίδια το προηγούμενο διάστημα και να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα, όπου μπόρεσε να ανέβει στην κορυφή.

Τα παραπάνω επιτεύγματα, αλλά και η συνολική εικόνα της ομάδας φέρουν την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς και αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τα δύο ματς με την Τσέλιε, αρχής γενομένης από το αποψινό εδώ στη Σλοβενία και μπορεί να στοχεύει στην πρόκριση στα προημιτελικά. Το εμπόδιο της Τσέλιε δεν εκτιμώ ότι είναι εύκολο και είναι μια ομάδα που θέλει μεγάλη προσοχή, όπως επανέλαβε εύστοχα χθες ο Νίκολιτς. Και γιατί η ΑΕΚ, σε μια περίοδο βέβαια που ακόμα έδενε ως σύνολο, είχε γνωρίσει την ήττα εδώ τον Οκτώβριο και γιατί πρόκειται για μια επικίνδυνη ομάδα που έφτασε πέρυσι στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτελεί υποχρέωση της ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση και είναι κάτι που η ίδια με τη φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία το έχει κατακτήσει. Ήδη άλλωστε η ΑΕΚ έχει βάλει τις βάσεις σε κάτι σπουδαίο, έχοντας αρχίσει να ξαναχτίζει το ευρωπαϊκό της στάτους και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Είχε... μαλλιάσει νομίζω όλων η γλώσσα τα τελευταία χρόνια για το ότι ήταν επιβεβλημένο για την ΑΕΚ να δει σοβαρά το θέμα της Ευρώπης και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα που δίνει το Conference League για να φτιάξει ξανά το ranking της και μαζί να αποκομίσει όλα τα οφέλη για το μέλλον της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βάζοντας παράλληλα και τα πάντα ευπρόσδεκτα έσοδα στα ταμεία αλλά και ενισχύοντας το πρεστίζ της.

Κάλυψε μέσα σε ένα εξάμηνο το χαμένο ευρωπαϊκό έδαφος

Μέσα σε ένα εξάμηνο από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο η ΑΕΚ κατάφερε να καλύψει ουσιαστικά το χαμένο έδαφος που είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια. Αρχικά με τις 3/3 προκρίσεις χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους μπήκε στη League Phase του Conference League και εκεί με μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα όπως αυτά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα, αλλά και το συγκλονιστικό φινάλε με την Κραϊόβα, κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση, να εξασφαλίσει απευθείας την είσοδό της στους 16 της διοργάνωσης και να ξαναχτίσει όσα είχε γκρεμίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Ήδη τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ έχει προσθέσει στην ειδική βαθμολογία της στην UEFA 13.000 βαθμούς, φτάνοντας πλέον το πενταετές ranking της στους 19.500 βαθμούς. Το 2022 όταν ακόμα στην πενταετία δεν είχαν «σβήσει» οι back to back παρουσίες σε Europa και Champions League τις σεζόν 2017-2018 και 2018-2019 η ΑΕΚ είχε φτάσει στους 20.000 βαθμούς. Τότε ήταν στην 81η θέση της κατάταξης. Πέρυσι με τη «βουτιά» που είχε υποστεί είχε φτάσει στην 160η με μόλις 9.500 βαθμούς και πλέον μέσα σε μόλις έξι μήνες κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 99η παίρνοντας πίσω όσους βαθμούς είχε πετάξει. Παράλληλα η ΑΕΚ με τη φετινή της ως τώρα ευρωπαϊκή παρουσία και αναρρίχηση διαμορφώνει ξανά και το πρεστίζ της, ενώ βάζει και έσοδα στα ταμεία της καθώς έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 9,5 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ πρέπει να συνεχίζει να βαδίζει σε αυτό το ευρωπαϊκό μονοπάτι προκειμένου να φτιάχνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό της μέλλον. Διότι ισχυρή βαθμολογική συγκομιδή σημαίνει αυτομάτως και σταθερά περισσότερες πιθανότητες για καλύτερες κληρώσεις, άρα λιγότερες υπερβάσεις και εκτός απροόπτου συστηματική παρουσία τουλάχιστον στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει η φετινή παρουσία της ΑΕΚ στο Conference League. Όμως ό,τι έχτισε ως τώρα πρέπει να του δώσει συνέχεια και φέτος όσο πάει, αλλά και από το καλοκαίρι όταν και θα ξαναμπεί στη διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών της επόμενης σεζόν ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Απολαμβάνοντας πλέον και τα οφέλη που της αφήνει η φετινή της ευρωπαϊκή παρουσία.