Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Τσέλιε με προπόνηση στα Σπάτα το μεσημέρι της Τετάρτης και το απόγευμα αναχωρεί για τη Σλοβενία.

Βαλίτσες για Σλοβενία ετοιμάζει η ΑΕΚ, η οποία την Πέμπτη (12/3, 22:00) κοντράρεται με την Τσέλιε για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του Conference League, με στόχο να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ολοκληρώνει μαζί με τους παίκτες του την προετοιμασία για το παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς η απόφαση ήταν η τελευταία προπόνηση να διεξαχθεί στα Σπάτα στις 13:00 και στη συνέχεια το απόγευμα (17:00) η αποστολή θα «πετάξει» για τη Λιουμπλιάνα, όπου και θα διαμείνει.

Με την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας, οι Νίκολιτς και Στρακόσα θα μεταβούν στο γήπεδο της Τσέλιε για τη συνέντευξη Τύπου, η οποία θα λάβει χώρα στις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για το ματς με την Τσέλιε

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ παίρνει τις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με το πλάνο για το παιχνίδι κόντρα στην Τσέλιε, έχοντας επισημάνει στους παίκτες του τα πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, αποφασιστικότητας και μαχητικότητας που χρειάζεται να έχουν καθώς πρόκειται για έναν επικίνδυνο αντίπαλο, ο οποίος κάτω υπό διαφορετικές βέβαια συνθήκες είχε νικήσει την Ένωση με 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase.

Από τον «άσο» ως τον άξονα της μεσαίας γραμμής οι σκέψεις του Νίκολιτς περιλαμβάνουν τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα και τους Μαρίν και Πινέδα δίδυμο στο κέντρο. Στη μία πλευρά είναι πιθανό να βρεθεί ο Κοϊτά, στην άλλη τη θέση διεκδικούν Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Μάνταλος, ενώ μπροστά ο Γιόβιτς αναμένεται να πλαισιωθεί ξανά από τον Βάργκα.