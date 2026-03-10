H ΑΕΚ θέλει να κάνει την Πέμπτη στη Σλοβενία το βήμα προς τα προημιτελικά του Conference League κι ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει το σχέδιο για το πρώτο ματς με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη Σλοβενία, εκεί από όπου ξεκίνησε την παρουσία της στη League Phase του Conference League. Τότε, αρχές Οκτώβρη, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Η Ένωση είχε πραγματοποιήσει ίσως τη χειρότερη φετινή της εμφάνιση, αλλά ήταν μια ομάδα που ακόμα δεν είχε «δέσει» παρότι προερχόταν από το μεγάλο επίτευγμα των τριών σερί προκρίσεων στα προκριματικά του καλοκαιριού. Και από την άλλη η Τσέλιε είχε ακόμα τον Ριέρα στον πάγκο και στο ρόστερ της τον αρχισκόρερ Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε απαντήσει με χατ-τρικ στο προβάδισμα που είχε δώσει στην ΑΕΚ ο Κουτέσα για το τελικό 3-1.

Στη συνέχεια οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρήκαν συνοχή και με μεγάλα αποτελέσματα όπως τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα τερμάτισαν στην 3η θέση στη League Phase και κατάφεραν να βγάλουν από πάνω τους τον ενδιάμεσο γύρο εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι ώστε στον δρόμο της ΑΕΚ να βρεθεί πάλι η πρωτοπόρος του σλοβενικού πρωταθλήματος, με την Ένωση αυτή τη φορά να θέλει να πάρει την Πέμπτη (12/3, 22:00) ένα θετικό αποτέλεσμα για να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης για τα προημιτελικά ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει θεωρητικά τον τίτλο του φαβορί στο ζευγάρι, ωστόσο το ματς στη Σλοβενία είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Πρώτος ο Νίκολιτς το γνωρίζει πολύ καλά και προετοιμάζει πνευματικά τους παίκτες του γι' αυτό. Ο Σέρβος τεχνικός έχει ακόμα δύο προπονήσεις μπροστά του και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία στα Σπάτα και όχι στη Σλοβενία καθώς η τελευταία προπόνηση θα λάβει χώρα το πρωί της Τετάρτης και έπειτα η αποστολή θα πετάξει για τη Λιουμπλιάνα το απόγευμα.

Οι απουσίες έχουν να κάνουν μόνο με όσους έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή τους Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Σαχαμπό, με τον Νίκολιτς να έχει άλλες δυο μέρες για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις αναφορικά με το πλάνο του. Οι επιλογές στα μετόπισθεν είναι στάνταρ με τον Στρακόσα στην εστία, τον Ρέλβας με τον Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ, τον Ρότα δεξιά και τον Πήλιο να επιστρέφει λογικά αριστερά.

Από εκεί και πέρα οι Μαρίν και Πινέδα έχουν το προβάδισμα για τον άξονα, με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς να είναι πιθανό να βρεθούν στη μεσοεπιθετική γραμμή και το κλασικό δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα μπροστά. Ωστόσο, ο Περέιρα που μπήκε αλλαγή στο τελευταίο ματς με την ΑΕΛ Novibet στο δεύτερο μέρος ως εσωτερικός χαφ ίσως χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας με πιθανότητες, ενώ για την επίθεση υπάρχει και ο Ζίνι, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση. Αναφορικά με τα επικρατέστερα πρόσωπα για το αρχικό σχήμα βέβαια, όλα θα κριθούν στις δύο τελευταίες προπονήσεις πριν την αναχώρηση για τη Σλοβενία το απόγευμα της Τετάρτης.