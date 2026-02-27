Η UEFA όρισε τις δυο αναμετρήσεις της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ έμαθε την αντίπαλο της στους «16» του Conference League από την κλήρωση της Νιόν. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέφυγε την Άλκμααρ και θα αντιμετωπίσει την «γνώριμη» Τσέλιε σε διπλούς αγώνες.

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση έγιναν γνωστές οι ώρες των δυο ματς του ζευγαριού. Ο Δικέφαλος στο πρώτο θα φιλοξενηθεί από τους Σλοβένους στις 12 Μαρτίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, αλλά στις 19:45.

Θυμίζουμε πως εάν η Ένωση προκριθεί θα έχει ρεβάνς στην έδρα της και στους «8» με την ομάδα που θα προκριθεί από Σαμσουνσπόρ - Ράγιο Βαγιεκάνο.

H σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Στις 10.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας το Τσέλιε-ΑΕΚ στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19 Μαρτίου στις 19.45!

Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο ματς με την Μπέτις στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου στις 19.45 και τη ρεβάνς στην Ισπανία στις 19 Μαρτίου στις 10.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας».

