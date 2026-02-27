ΑΕΚ: Με την Τσέλιε στους «16» του Conference League
Ο κύβος ερρίφθη. Η 3η ομάδα της League Phase του Conference League, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, είναι έτοιμη να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έμαθε τη νέα της αντίπαλο. Ο λόγος για την Τσέλιε.
Πρόκειται για... γνώριμο αντίπαλο, καθώς είχε παίξει με τους Σλοβένους την 1η αγωνιστική της League Phase και ηττήθηκε με 3-1 στη Σλοβενία. Η Τσέλιε για να προκριθεί στους «16» απέκλεισε την Ντρίτα με δυο νίκες με ίδιο σκορ (3-2). Η άλλη υποψήφια αντίπαλος ήταν η Άλκμααρ.
Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου, εκτός έδρας για την Ένωση, ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα (19/3). Αξιοσημείωτο, πως ο Δικέφαλος θα παίξει ρεβάνς εντός έδρας και εφόσον αγωνιστεί στους «8».
Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια των νοκ άουτ μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
