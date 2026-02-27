Το πρόγραμμα της ΑΕΚ με έξι σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών.

Η ΑΕΚ έμαθε τον επόμενο της ευρωπαϊκό αντίπαλο. Ο Δικέφαλος «έπεσε» στη... φαινομενικά πιο βατή επιλογή, καθώς θα αντιμετωπίσει στους «16» του Conference League τη γνώριμη από τη League Phase, Τσέλιε, κι όχι την Άλκμααρ.

Η Ένωση μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου θα δώσει έξι ματς, καθώς εκτός των δυο μεγάλων αγώνων με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης έχει και τέσσερα ματς τα οποία θα κρίνουν την πρωτιά της κανονικής διάρκειας.

Θυμίζουμε πως εκτός από τον αγώνα με τον Βόλο στο... Sold Out από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΛ Novibet και την Κηφισιά, ενώ ενδιάμεσα θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι αγώνες της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου, με τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Tο πρόγραμμα της ΑΕΚ