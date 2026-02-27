Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στους 16 του Conference League. Δείτε τις διασταυρώσεις της Ένωσης για να φτάσει ως τον τελικό της Λειψίας.

Την αντίπαλό της για τη φάση των 16 του Conference League έμαθε η ΑΕΚ έπειτα από την κλήρωση της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, με τους κιτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν την Τσέλιε.

Ο πρώτος αγώνας θα λάβει χώρα στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην Allwyn Arena στις 19 Μαρτίου.

Εκτός όμως από τον αντίπαλό της στους 16, η ΑΕΚ έμαθε όλες τις διασταυρώσεις που έχει μπροστά της στον δρόμο για τον τελικό της Λειψίας, που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου.

Σε περίπτωση λοιπόν που η ΑΕΚ προκριθεί, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγεκάνο. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Αν η ΑΕΚ φτάσει στα ημιτελικά, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από τα Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς vs Ριέκα - Στρασμπούρ. Εδώ η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.