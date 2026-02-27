ΑΕΚ: Ο δρόμος της ως τον τελικό του Conference League στη Λειψία
Την αντίπαλό της για τη φάση των 16 του Conference League έμαθε η ΑΕΚ έπειτα από την κλήρωση της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, με τους κιτρινόμαυρους να αντιμετωπίζουν την Τσέλιε.
Ο πρώτος αγώνας θα λάβει χώρα στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην Allwyn Arena στις 19 Μαρτίου.
Εκτός όμως από τον αντίπαλό της στους 16, η ΑΕΚ έμαθε όλες τις διασταυρώσεις που έχει μπροστά της στον δρόμο για τον τελικό της Λειψίας, που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου.
Σε περίπτωση λοιπόν που η ΑΕΚ προκριθεί, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγεκάνο. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.
Αν η ΑΕΚ φτάσει στα ημιτελικά, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από τα Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς vs Ριέκα - Στρασμπούρ. Εδώ η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.
