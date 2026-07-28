Ο Λόβρο Μάγιερ υπέγραψε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και οι Πρωταθλητές θα ανακοινώσουν τη μεταγραφή την Τετάρτη (29/7).

Παίκτης της ΑΕΚ είναι οριστικά ο Λόβρο Μάγιερ. Ο Κροάτης χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση του deal είναι η ανακοίνωση του Δικεφάλου, η οποία θα γίνει την Τετάρτη (29/7).

Ο Μάγιερ αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή της Ένωσης στην τρέχουσα περίοδο, μετά τις αγορές των Ζούμπκοφ - Κάιρινεν και τον δανεισμό του Αλεξίου από την Ίντερ.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με την Τσβόλε είχε προαναγγείλει διπλή προσθήκη στα χαφ, με τον Μάγιερ να είναι ο πρώτος εξ αυτών, με την ΑΕΚ να επενδύει περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από την Βόλφσμπουργκ.