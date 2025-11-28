Μάικ Πέντερς, ο 20χρονος τερματοφύλακας που λατρεύει να παίζει σέντερ μπακ

Ο τερματοφύλακας του Στρασβούργου, Μάικ Πέντερς είναι ένας 20χρονος που λατρεύει να αφήνει την εστία του, παίζοντας ανάμεσα στα σέντερ μπακ ή να τον βλέπεις στο κέντρο.

Ο Μάικ Πέντερς είναι ένα σπουδαίο ταλέντο, η Τσέλσι τον Αύγουστο επένδυσε στον 20χρονο Βέλγο τερματοφύλακα, τον απέκτησε από την Γκενκ, όπου συνυπήρξε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον έδωσε δανεικό στο Στρασβούργο, μαζί με τους Κέντρι Πάεζ και Μαμαντού Σαρ.

Ο Πέντερς κουβαλά και μπόλικη τρέλα, λατρεύει να παίζει πολύ μακριά από την εστία του, με το θράσος ενός 20άρη, βρίσκεται εκτός περιοχής ανάμεσα στους κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς, να κινείτα σαν ακραίος αμυντικός ή να φθάνει μέχρι τη μεσαία γραμμή, είναι η αποθέωση αυτό που λέμε παίζω μπακότερμα.

Οι κινήσεις του ελλοχεύουν ιδιαίτερο ρίσκο, το είδαμε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στο νικηφόρο παιχνίδι για το Στρασβούργο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για το Conference League (2-1), όταν σε δύο περιπτώσεις ο Πέντερς κάπου είχε ξεχαστεί, όμως είχε σύμμαχο τα δοκάρια.

Δείτε τις φάσεις στο 0:40 και στο 1:25 για να καταλάβετε

Δεν γνωρίζουμε αν είναι εντολή από τον προπονητή του να παίζει με αυτή την τακτική, για να έχει έναν παραπάνω παίκτη στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού από πίσω.

Mike Penders, the tactical factor for Strasbourg 🇧🇪🧠🧤 pic.twitter.com/3NDnrLMJvN — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 27, 2025

Όμως με αυτό το στιλ παιχνιδιού του και όπως σημείωνε προ ημερών το DATAMB ο Πέντερς έχει τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες (410) από κάθε άλλον τερματοφύλακα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στη σεζόν, απόλυτα λογικό.

Mike Penders, the Center-Back Keeper.



🇧🇪✨



pic.twitter.com/1BOwl7jglq — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 14, 2025

Όπως και να έχει, εμείς ήδη τον λατρέψαμε.