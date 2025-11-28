Την πρώτη της απώλεια βαθμών στο Conference League υπέστη η, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ, Σάμσουνσπορ. Μεγάλη νίκη του Στρασβούργου κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Μπρέινταμπλικ - Σάμσουνσπορ 2-2

Η προσγείωση ήταν απότομη για τη Σάμσουνσπορ. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική του Conference League, ταξίδεψε... απόλυτη κι ωραία στην Ισλανδία, πίστεψε πως έκανε το 4/4, αλλά βιάστηκε να πανηγυρίσει και το πλήρωσε, αφού έμεινε στο 2-2 με την Μπρέινταμπλικ και υπέστη την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στην Ευρώπη φέτος.

Οι Ισλανδοί άνοιξαν το σκορ με τον Ίνγκβαρσον μόλις στο 6', αλλά ο Μάριους με δύο γκολ (20' και 55') γύρισε τούμπα το ματς. Η τελευταία λέξη πάντως βγήκε από το στόμα των γηπεδούχων, που απέσπασαν την ισοπαλία χάρη στο τέρμα του Κρίστινσον στο 72'. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Σάμσουνσπορ παραμένει πρωτοπόρος στη League Phase.

Στρασβούργο - Κρίσταλ Πάλας 2-1

Σπουδαία νίκη πήρε το Στρασβούργο που «γκρέμισε» την Κρίσταλ Πάλας από τις πρώτες θέσεις και το ίδιο ανέβηκε στη 2η, στην ισοβαθμία με την πρωτοπόρο Σάμσουνσπορ. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ με ωραίο σουτ του Μίτσελ στο 35' αλλά στο δεύτερο μέρος οι Αλσατοί γύρισαν τα πάντα τούμπα και χάρη στα γκολ των Εμεγκά (53') και Ελ Μουραμπέτ (77') έφτασαν στο πολύ σημαντικό τρίποντο.

Σάμροκ Ρόβερς - Σαχτάρ 1-2

Η Σαχτάρ απέδρασε από την Ιρλανδία, νίκησε με 2-1 την Σάμροκ Ρόβερς και αναρριχήθηκε στην 4η θέση της League Phase με 9 βαθμούς. Ο Ελίας άνοιξε το σκορ για την Σχατάρ στο 23', με τον Ναζαρίνα στο 77' να κάνει το 2-0. Η Σάμροκ απλώς μείωσε στο 87' με τον Μάλεϊ.

Άλκμααρ - Σέλμπουρν 2-0

Επέστρεψε στα ευρωπαϊκά τρίποντα η Άλκμααρ, που πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Conference League. Με γκολ των Ντε Βιτ και Γιένσεν στο δεύτερο μέρος, οι Ολλανδοί «λύγισαν» τη Σέλμπουρν και έκαναν βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Λέγκια - Σπάρτα Πράγας 0-1

Μεγάλο «διπλό» με το οποίο σκαρφάλωσε στην 11η θέση του Conference πανηγύρισε η Σπάρτα Πράγας μέσα στη Βαρσοβία επικρατώντας της Λέγκια με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 41' λεπτό ο Πρεσιάδο.

Ριέκα - ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

«Άσφαιρες» έμειναν Ριέκα και ΑΕΚ Λάρνακας, με το 0-0 να φέρνει την κυπριακή ομάδα την 7η θέση της κατάταξης με οκτώ βαθμούς.

Χάμρουν - Λίνκολν 3-1

Μετά από τρεις ήττες... έσκασε λίγο το χειλάκι της Χάμρουν που πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Conference League και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση της πρόκρισης. Νίκη με 3-1 για τους Μαλτέζους και μάλιστα με ανατροπή από το 65' και έπειτα.

Λεχ Πόζναν - Λωζάνη 2-0

Διατήρησε τις ελπίδες της για 24άδα η Λεχ Πόζναν που πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο. Χάρη στα γκολ των Ίσμαχιλ και Αγκνερό επικράτησε της Λωζάνης 2-0 μέσα στην έδρα της.

Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου 2-0

Το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Europa League πανηγύρισε η Ομόνοια, που τα έπαιζε όλα για όλα για να μείνει ζωντανή για πρόκριση. Τα γκολ των Σεμέδο και Νεόφυτου τής χάρισαν την πολύ σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου.

Αμπερντίν - Νόα 1-1

Η Νόα έμεινε όρθια στην έδρα της Αμπερντίν και ταυτόχρονα ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Οι Σκωτσέζοι άνοιξαν το σκορ με τον Νίσμπετ στο 45' αλλά χάρη στο τέρμα του Μουλαχουσέινοβιτς η αρμένικη ομάδα απέσπασε τον βαθμό.

Ντρίτα - Σκεντίγια 1-0

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, η Ντρίτα οδεύει προς την απευθείας πρόκριση στα νοκ-άουτ. Οι Κοσοβάροι πήραν ακόμα μια πολύ σημαντική νίκη, τη δεύτερη σερί, αφού «λύγισαν» τη Σκεντίγια χάρη στο γκολ του Μανάι και ανέβηκαν στην 8η θέση του Conference League.

Γιαγκελόνια - Κουόπιο 1-0

Δυνατά στο παιχνίδι της οκτάδας εξακολουθεί να βρίσκεται η Γιαγκελόνια, που επέστρεψε στα τρίποντα. Οι Πολωνοί υπέταξαν την Κουόπιο με σκόρερ τον Πουλούλου και βρίσκονται μια ανάσα από το απευθείας εισιτήριο.

Ράκοβ - Ραπίντ 4-1

Πολύτιμο βήμα για το πλασάρισμά της στην πρώτη οκτάδα του Conference League έκανε η Ράκοβ του βασικού και αναντικατάστατου Στράτου Σβάρνα. Πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο ημίχρονο και ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος. Οι Πολωνοί είχαν σε τρομερή μέρα τον Ντιαμπί-Φαντιγκά αφού τον είδαν να κάνει χατ τρικ και να τους οδηγεί στην τεσσάρα (4-1) απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης.

Σίγκμα - Τσέλιε 2-1

Την πρώτη της ήττα στο Conference League υπέστη η Τσέλιε, που μέχρι τώρα μετρούσε μόνο τρίποντα. Οι Σλοβένοι γονάτισαν στην Τσεχία και ηττήθηκαν από τη Σίγκμα (2-1) που έφτασε σε δεύτερο σερί τρίποντο χάρη στην ντοπιέτα του Γκάλι.

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας έμεινε ζωντανή στην υπόθεση της 24άδας, κάνοντας - έστω και αργά - «σεφτέ» στο Conference League. Οι Σλοβάκοι πήραν σπουδαίο τρίποντο κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, «λυγίζοντάς» τη με 2-1 εντός έδρας. Αλλαγή πέρασε στο ματς ο Κυριάκος Σαββίδης.

Κραϊόβα - Μάιντς 1-0

Δεύτερο διαδοχικό τρίποντο στο Conference League πανηγύρισε η Κραϊόβα και μάλιστα μεγάλο. Χάρη στο τέρμα του Αλ Χαμλαουί υπέταξε τη σαφώς ανώτερη Μάιντς και μπήκε για τα καλά στην κούρσα για την πρόκριση.

Ζρίνσκι - Χάκεν 2-1

Η Ζρίνσκι έβγαλε ουσιαστικά νοκ-άουτ τη Χάκεν. Οι Βόσνιοι την κράτησαν χωρίς νίκη και με το δικό τους σημαντικότατο τρίποντο τρύπωσαν ξανά στην 24άδα. Κούζε και Μπίλμπιγια τα γκολ της νίκης με ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά από το 78' έως το 82'.