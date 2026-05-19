Ο Σεμπά ανανέωσε με τη Μαρκό

Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Σεμπά.

Ο Σεμπά θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μαρκό και την πορεία του στην Super League 2, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίο του. Ο 34χρονος αρχηγός της ομάδας άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού εντάχθηκε στην ομάδα το προηγούμενο καλοκαίρι και μέτρησε 19 εμφανίσεις, ενώ βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα έξι φορές.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό και απόλυτο ηγέτη της ομάδας μας, Σεμπάστιαν «Σέμπα» Ντε Φρέιτας. Η παραμονή του Σέμπα στο Μαρκόπουλο δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ανανέωση, αλλά την πιο ηχηρή επιβεβαίωση της δέσμευσης της διοίκησης για την επίτευξη των πιο υψηλών στόχων. Σε μια περίοδο που η ομάδα μας χτίζει το μέλλον της, η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με το ειδικό βάρος, το ήθος και την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του Βραζιλιάνου άσου, αποτελεί την εγγύηση για την πορεία προς την κορυφή. Ο Σέμπα, έχοντας γράψει χρυσές σελίδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό (99 συμμετοχές, πρωταθλήματα και 27 παρουσίες σε Champions & Europa League) και έχοντας αγωνιστεί σε Ιωνικό και Πανιώνιο, επέλεξε πέρυσι να γίνει το «σημείο αναφοράς» της Μαρκό βοηθώντας την ομάδα στην παρθενική της παρουσία στη Superleague 2 να εισχωρήσει στα play-offs. Με 19 συμμετοχές και 6 καθοριστικά γκολ την περασμένη σεζόν, απέδειξε πως η κλάση του παραμένει αναλλοίωτη και πως η καρδιά του χτυπά πλέον στα «πράσινα».

Η διοίκηση, υλοποιώντας τον σχεδιασμό της, θωρακίζει το ρόστερ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η παραμονή του αρχηγού μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την κατηγορία: Η Μαρκό δεν συμβιβάζεται, η Μαρκό πρωταγωνιστεί».

Να θυμίσουμε πως στον Ολυμπιακό μέτρησε 99 αγώνες με 11 γκολ και 19 ασίστ και στον Πανιώνιο 19 αγώνες με 4 γκολ και 3 ασίστ, ενώ στον Ιωνικό κατέγραψε 23 ματς με 2 γκολ και 2 ασίστ.



