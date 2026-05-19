Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη (21/5) θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για το πώς θα διατεθούν τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026/27, καθώς και για τις τιμές τους. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει από την Πέμπτη (21/5), ενώ στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι της περσινής χρονιάς, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Να σημειώσουμε ότι οποίος αποκτήσει διαρκείας και παράλληλα ειναι ενεργό μέλος του Ερασιτέχνη, θα αποκτήσει προτεραιότητα για διαρκείας και στο νέο γήπεδο των Πρασίνων στον Βοτανικό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου οι φίλαθλοί μας έχουν ζήσει τις περισσότερες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων δεκαετιών!

Το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση της ιστορίας του, στο νέο σύγχρονο γήπεδό του.

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 4μ.μ., ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 2025-26. Η δεύτερη φάση ξεκινάει στις 29 Μαΐου και διαρκεί έως 3 Ιουνίου και αφορά όσους παλαιούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Μην ξεχνάτε: διαρκείας τη σεζόν 2026-27 σημαίνει προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Η θέση σου είναι εδώ!