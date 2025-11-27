Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε δίχτυα για την Γκενκ στο Europa League με γκολάρα βγαλμένη από τον κατάλογο των highlights του.

Το wonderkid της Ελλάδας τρελαίνει και την Ευρώπη! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά για την Γκενκ στο Europa League και στο παιχνίδι κόντρα στη Βασιλεία έκανε και τον... Λαμίν Γιαμάλ για να πετύχει το πρώτο ευρωπαϊκό του γκολ και να γράψει το 2-0 της ομάδας του.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, πήρε την μπάλα στα δεξιά, συνέκλινε και έφτιαξε χώρο για τον εαυτό του με φοβερές προσποιήσεις πριν πιάσει το τέλειο πλασέ από τη γωνία της περιοχής για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά των διχτών και να προσθέσει ακόμα ένα εντυπωσιακό highlight στην εντυπωσιακή συλλογή του. Έτσι, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό για φέτος. Σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει μέχρι στιγμής και 7 ασίστ.