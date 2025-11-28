Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «υπέγραψε» τη νίκη της Γκενκ με το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη και ο σύλλογος έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση για τον ίδιο.

Μετά από μία ιδιαίτερη περίοδο αφλογιστίας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο και μετά τις εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδος, εντυπωσιάζει ξανά με τη φανέλα της Γκενκ.

Ο βελγικός σύλλογος πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στη Βασιλεία, με τον 18χρονο εξτρέμ να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και να υπογράφει το τρίποντο.

Πέρα από την UEFA, που έκανε ανάρτηση με τη φράση «Κρατήστε το όνομα», το οποίο χρησιμοποιείται για ταλέντα με λαμπρό μέλλον, η Γκενκ αποφάσισε να πανηγυρίσει το γκολ με μία ιδιαίτερη φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media τον διεθνή μεσοεπιθετικό όταν ήταν ακόμα μικρός σε ηλικία και είχε υπάρξει ball boy σε αγώνα Europa League. Η συγκεκριμένη εικόνα συνοδεύτηκε με μία ακόμα που τον δείχνει στο... σήμερα να πανηγυρίζει το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ και στην ίδια διοργάνωση.

Άξιο αναφοράς ότι το τέρμα του έχει μπει στα καλύτερα της 5ης αγωνιστικής για το Europa League.