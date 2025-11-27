Η ΑΕΚ τις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στη Σαμψούντα και την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

H ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και έφτασε τους 7 βαθμούς, με δυο αγωνιστικές να απομένουν και συνεπώς είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση.

Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, την Πέμπτη 11 Δεκεμεβρίου. Ο αγώνας στη Σαμψούντα θα κάνει σέντρα στις 19:45.

Oυ υποχρεώσεις της ΑΕΚ για τη League Phase θα ολοκληρωθούν μια εβδομάδα αργότρτα, στις 18 Δεκεμβρίου, όταν ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Κραϊόβα. Ο αγώνας της Νέας Φιλαδέλφειας θα κάνει σέντρα στις 22:00.