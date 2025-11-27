ΑΕΚ: Πότε είναι τα τελευταία παιχνίδια της στο Conference League
H ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και έφτασε τους 7 βαθμούς, με δυο αγωνιστικές να απομένουν και συνεπώς είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση.
Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, την Πέμπτη 11 Δεκεμεβρίου. Ο αγώνας στη Σαμψούντα θα κάνει σέντρα στις 19:45.
Oυ υποχρεώσεις της ΑΕΚ για τη League Phase θα ολοκληρωθούν μια εβδομάδα αργότρτα, στις 18 Δεκεμβρίου, όταν ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Κραϊόβα. Ο αγώνας της Νέας Φιλαδέλφειας θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 1-1
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 19:45
- 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Κραϊόβα 22:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.