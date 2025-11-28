Η ΑΕΚ κυριάρχησε στη Φλωρεντία, επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα (γκολ ο Γκατσίνοβιτς) και έκανε άλμα για 8άδα και απευθείας πρόκριση. Δοκάρι ο Ζίνι, που αποχώρησε τραυματίας. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στην πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία, η ΑΕΚ ζωγράφισε τον δικό της πανέμορφο πίνακα και με μια σπουδαία εμφάνιση «άλωσε» το Αρτέμιο Φράνκι φεύγοντας με ένα τεράστιο διπλό (0-1) απέναντι στη Φιορεντίνα. Χρυσός σκόρερ ο Γκατσίνοβιτς στο 35', με τη Φιορεντίνα να έχει δύο ακυρωμένα γκολ που σωστά δεν μέτρησαν για οφσάιντ με τη βοήθεια του VAR. Η Ένωση με το τρομερό αυτό αποτέλεσμα εκτοξεύτηκε βαθμολογικά μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι για την πρώτη οκτάδα. Άσχημο γεγονός της βραδιάς ο τραυματισμός του Ζίνι που αποχώρησε υποβασταζόμενος, με την αγωνία να είναι πολύ μεγάλη για τον Ανγκολέζο φορ. Μοναδική η υποστήριξη από τον κόσμο της ΑΕΚ στις εξέδρες του Αρτέμιο Φράνκι.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει τον Γιόβιτς ως μοναδικό προωθημένο στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στα άκρα, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα σε σχηματισμό 4-3-2-1. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα ξεκίνησαν τετράδα στην άμυνα και οι Μαρίν, Περέιρα και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Για τη Φιορεντίνα ο Πάολο Βανόλι επέλεξε τον Ντε Χέα στην εστία, τους Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο και Ρανιέρι τριάδα στην άμυνα, με τον Φορτίνι στη δεξιά πλευρά και τον Παρίζι στην αριστερή. Οι Εντούρ, Νικολούσι και Μαντραγκόρα ήταν τριάδα στη μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Γκούντμουντσον και Τζέκο.

Αποφασιστική και επιβλητική η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα με Γκατσίνοβιτς

Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς, πρεσάροντας ψηλά, ανακτώντας συνεχώς μπάλες και παίζοντας με επιθετική διάθεση στο μισό της Φιορεντίνα. Η κυκλοφορία των κιτρινόμαυρων ήταν άριστη διαθέτοντας υπομονή με τον Πήλιο να; απειλεί σε δύο περιπτώσεις στο 5' και στο 16', με τον Ντε Χέα στη δεύτερη να μπλοκάρει. Κόντρα στη ροή του ματς, όμως, η Φιορεντίνα πλησίασε στο να ανοίξει το σκορ. Αρχικά στο 16' έπειτα από σέντρα του Παρίζι, ο Τζέκο έπιασε την κοντινή κεφαλιά με τον Στρακόσα να αποκρούει σε κόρνερ με τα ακροδάχτυλα. Στην εκτέλεση που ακολούθησε ο Στρακόσα είπε ξανά «όχι» εντυπωσιακά στην κεφαλιά του Εντούρ και ο Γκούντμουντσον από κοντά σκόραρε. Ωστόσο το VAR ακύρωσε σωστά το τέρμα των «Βιόλα» καθώς ο Ρανιέρι που είχε συμμετοχή στη φάση ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η Φιορεντίνα ήταν πλέον αυτή που είχε πάρει τα ηνία του παιχνιδιού, με την ΑΕΚ να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, ωστόσο η Ένωση ήταν αυτή που βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα παρότι βρισκόταν στο κακό της διάστημα. Ο Πινέδα με μια όμορφη ενέργεια συνεργάστηκε με τον Πήλιο από αριστερά, ο Μεξικανός έκανε το γέμισμα, ο Πήλιος τρύπωσε στην περιοχή και έπιασε την κεφαλιά με τον αμαρκάριστο Γκατσίνοβιτς να κάνει το πλασέ με τη μία και να νικάει τον Ντε Χέα για το 0-1!

Μάλιστα η ΑΕΚ θα μπορούσε στο αμέσως επόμενο λεπτό να... ξεράνει τη Φιορεντίνα, όταν έπειτα από τη σέντρα του Πήλιου, ο Γιόβιτς με κοντινή προβολή προ του Ντε Χέα έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι! Το σκηνικό είχε αλλάξει ξανά με τη Φιορεντίνα να είναι σε τρικυμία και την ΑΕΚ να πατάει ξανά με αποφασιστικότητα το χορτάρι του Αρτέμιο Φράνκι με το 4-3-3 ή 4-3-2-1 καλύτερα του Νίκολιτς να δουλεύει άψογα.

Η ΑΕΚ έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από τη Φλωρεντία, αγωνία για Ζίνι

Η Φιορεντίνα με την έναρξη του δευτέρου μέρους μπήκε πιο αποφασιστικά, ωστόσο παρότι είχε μεταφέρει ξανά στο μισό της ΑΕΚ το παιχνίδι και προσπαθούσε να πιέσει, αδυνατούσε να απειλήσει την Ένωση. Κι όταν το έκανε στο 56' με τον Ρανιέρι να σκοράρει από κοντά, το VAR έδειξε ξανά οφσάιντ ακυρώνοντας για δεύτερη φορά τέρμα των Βιόλα καθώς ο αρχηγός της Φιορεντίνα ήταν πάλι εκτεθειμένος. Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο έπρεπε να γίνουν πιο προσεκτικοί στις στατικές φάσεις και να προσπαθήσουν να κρατήσουν περισσότερο μπάλα.

Ο Βανόλι έκανε πιο επιθετικό το σχήμα του ρίχνοντας στο ματς και τον Κεν, ενώ ο Νίκολιτς απάντησε με τον Μάνταλο αντί του Περέιρα που έδειχνε να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και με τον Ζίνι αντί του Κοϊτά με το 4-3-2-1 να διατηρείται. Έπειτα από τις αλλαγές η ΑΕΚ πήρε μέτρα και μάλιστα απείλησε με τον Ρότα στο 71' αλλά το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ειδικά η είσοδος του Ζίνι έδωσε ορμή στην ΑΕΚ, με τον Ανγκολέζο φορ στο 73' να αγγίζει το 0-2, αλλά το δυνατό συρτό του σουτ έξω από την περιοχή σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού του Ντε Χέα. Μάλιστα ένα λεπτό αργότερα ο Ζίνι αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Γιόβιτς μέσα στην περιοχή προτίμησε να πλασάρει, με την μπάλα όμως να περνάει παράλληλα.

Το παιχνίδι είχε πάρει ξέφρενο ρυθμό, με τη Φιορεντίνα στο 77' να φτάνει πολύ κοντά στην ισοφάριση ξανά από μια στημένη φάση, αλλά η κεφαλιά του Τζέκο μετά το κόρνερ σταμάτησε στο δοκάρι με τη φάση να τελειώνει όμως για φάουλ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ, αλλά ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να... κρεμάσει με λόμπα τον Ντε Χέα που έβγαλε σε κόρνερ. Ο Νίκολιτς πέρασε τον Γκρούγιτς αντί του Γκατσίνοβιτς για να γίνει η ΑΕΚ πιο συμπαγής μεσοαμυντικά, με τη Φιορεντίνα να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία σε σουτ του αμαρκάριστου Μαντραγκόρα στο 84' που δεν βρήκε στόχο.

Λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου ήρθε όμως η άτυχη στιγμή με τον Ζίνι, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με το πρόβλημα μάλλον να είναι στο γόνατο του Ανγκολέζου φορ. Η ΑΕΚ στα επτά λεπτά των καθυστερήσεων κράτησε πολύ έξυπνα το 0-1, με τους παίκτες των κιτρινόμαυρων να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους ένα σπουδαίο διπλό!

MVP: Ο Πινέδα έκανε ματσάρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ από το δικό του πόδι ξεκίνησε το γκολ του Γκατσίνοβιτς με το οποίο η ΑΕΚ έφυγε με μεγάλη νίκη από τη Φλωρεντία.

Στο ύψος τους: Άξιος συμπαραστάτης του Πινέδα στη μεσαία γραμμή ήταν ο Μαρίν σε ανασταλτικό και δημιουργικό κομμάτι. Καθοριστικός ξανά ο Στρακόσα με δύο σπουδαίες επεμβάσεις στο πρώτο μέρος πριν το γκολ του Γκατσίνοβιτς, ενώ καλό ματς έκανε και ο Πήλιος, ο οποίος είχε και συμμετοχή στο τέρμα του Γκατσίνοβιτς που επίσης έκανε ένα ουσιαστικό παιχνίδι σκοράροντας και το νικητήριο γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Η ΑΕΚ εμφάνισε προβλήματα στο να αντιμετωπίσει τις στατικές φάσεις της Φιορεντίνα, αλλά αυτό δεν κόστισε στους κιτρινόμαυρους.

Η γκάφα: Δεν υπάρχει κάποια φάση μέσα στο ματς που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι.

Το στραγάλι: Ο Άγγλος ρέφερι Ρόμπερτ Τζόουνς είχε μια εξαιρετική διαιτησία, ενώ σωστά το VAR ακύρωσε δύο γκολ της Φιορεντίνα για οφσάιντ.

Το ταμείο του Gazzetta: Τεράστιο διπλό για την ΑΕΚ στη Φλωρεντία, με τρομερή ομαδική εμφάνιση, συγκλονιστική τακτική ανταπόκριση και κατάθεση ψυχής από όλους. Το 4-3-2-1 που επέλεξε ο Νίκολιτς δούλεψε άριστα με την Ένωση να εκτοξεύεται στη βαθμολογία της League Phase και να μπαίνει ξανά στη μάχη για την πρώτη οκτάδα.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (78' Βίτι), Φορτίνι (78' Φατσίνι), Παρίζι (63' Κουαντιό), Εντούρ (63' Κεν), Νικολούσι (78' Φατζιόλι), Μαντραγκόρα, Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα (66' Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (66' Ζίνι, 90' Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (81' Γκρούγιτς), Γιόβιτς.