Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε στη Σλοβενία με τον Κουτέσα, παρουσίασε κακό πρόσωπο, κατέρρευσε στο 2ο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα (3-1) από την Τσέλιε στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Χατ τρικ ο Κοβάσεβιτς για τους νικητές.

Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League. Σε μια βραδιά που έγιναν όλα λάθος, η Ένωση με μια κάκιστη εμφάνιση στη Σλοβενία ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε. Οι κιτρινόμαυροι μπορεί να προηγήθηκαν με τον Κουτέσα στο 7', ωστόσο στη συνέχεια ήταν σε τρικυμία και κατέρρευσαν, με τον Κοβάτσεβιτς να σκοράρει χατ-τρικ. Δυναμική παρουσία από 1700 Ενωσίτες στο πέταλο, οι οποίοι έφυγαν απογοητευμένοι. Τέλος το αήττητο σερί του Μάρκο Νίκολιτς μετά από 13 παιχνίδια.

Τσέλιε – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γκρούγιτς επιλέχθηκε στον άξονα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίν πιο μπροστά τους. Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν, ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, οι Κουτέσα και Ελίασον ήταν στις δύο πτέρυγες και ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για την Τσέλιε ο Άλμπερτ Ριέρα ξεκίνησε με τον Λέμπαν στην εστία, τους Νιέτο, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ και Κάρνιτσνικ στην άμυνα, τους Χρκα, Κβέσιτς και Λισάκοβιτς στη μεσαία γραμμή, τους Στουρμ και Ιοσίφοφ στα άκρα και τον Κοβάτσεβιτς στην επίθεση.

Ιδανικό ξεκίνημα με Κουτέσα, αλλά τρικυμία στη συνέχεια

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ που πήρε νωρίς το προβάδισμα στο σκορ, αλλά στη συνέχεια η Ένωση δεν κρατούσε μπάλα, δέχθηκε πίεση από την Τσέλιε έχονατς συνολικά κακή εικόνα με συνέπεια να δεχθεί την ισοφάριση. Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να μπουν σε θέση οδηγού στο 7'. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα, ο Ελίασσον έδωσε στον Κουτέσα και εκείνος με ένα δυνατό σουτ το οποίο κόντραρε στον Νιέτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η σλοβένικη ομάδα αμέσως όμως πήρε μέτρα στο γήπεδο, με την ΑΕΚ να δίνει χώρο και τους γηπεδούχους να αρχίζουν να πιέζουν την κιτρινόμαυρη άμυνα. Ο Στρακόσα σε δύο περιπτώσεις έδειξε ασταθής, αλλά στη συνέχεια με τις αποκρούσεις του κατάφερε να κρατήσει την ΑΕΚ.

Η Τσέλιε στο 20' άγγιξε την ισοφάριση μετά από σέντρα του Στουρμ, με την μπάλα να αλλάζει πορεία πάνω στο απλωμένο πόδι του Ρότα και να περνάει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο. Στο αμέσως επόμενο λεπτό το σουτ του Ιοσίφοφ άλλαξε λίγο πορεία πάνω στον Κουτέσα και «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι, ενώ μετά το κόρνερ που ακολούθησε ο Στρακόσα μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Κοβάτσεβιτς, σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ΑΕΚ βρισκόταν σε τρικυμία. Ο Στρακόσα αντέδρασε ξανά στο 24' αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Ιοσίφοφ, με την Ένωση να είναι στα σχοινιά.

Οι κιτρινόμαυροι έπρεπε να κρατήσουν μπάλα και να μην περιμένουν την Τσέλιε στο δικό τους μισό προσπαθώντας να χτυπήσουν μόνο στην κόντρα. Στο 29' πάντως η ΑΕΚ θα μπορούσε να βρει το δεύτερο γκολ όταν ο Κουτέσα τροφοδότησε τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή και ο Σέρβος φορ ξεμαρκαρίστηκε, αλλά νικήθηκε από τον Λέμπαν στην προσπάθειά του να πλασάρει. Η ΑΕΚ άρχισε να ηρεμεί λίγο τον ξέφρενο ρυθμό της επικίνδυνης επιθετικά Τσέλιε, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ισοφάριση. Στο 34' ο Γκρούγιτς μετά την ανάκτηση «πούλησε» φτηνά την μπάλα στη μεσαία γραμμή, η σλοβενική ομάδα έφυγε στην επίθεση και ο Κοβάτσεβιτς πλάγια μέσα στην περιοχή μπροστά από τον Πήλιο σημάδεψε τη γωνία και έγραψε το 1-1.

Εμφάνιση... ναυάγιο για την ΑΕΚ και ήττα με 3-1 στη Σλοβενία

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ άρχιζε να βγάζει περισσότερη ένταση που της έλειπε στο πρώτο μέρος, αλλά έπρεπε να βρει παράλληλα και καθαρό μυαλό. Δεν το είχε και μοιραία δέχθηκε την ισοφάριση. Στο 55' η ανασταλτική λειτουργία δεν δούλεψε καθόλου καλά, με κενό στη δεξιά πλευρά, ο Ιοσίφοφ στη συνέχεια από τον άξονα σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε, αλλά ο Κοβάτσεβιτς που πήρε το ριμπάουντ και καλυπτόταν από τον Ρότα έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας την ανατροπή για την Τσέλιε (2-1). Αμέσως ο Νίκολιτς έκανε αλλαγές με τους Μάνταλο και Κοϊτά αντί των Μαρίν και Ελίσσον, με τον Κοϊτά μάλιστα δύο λεπτά αργότερα στο 59' να απειλεί με σουτ πλάγια μέσα στην περιοχή που βρήκε σε ετοιμότητα τον Λέμπαν.

Η άμυνα της ΑΕΚ συνέχιζε να είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης με την Τσέλιε να αγγίζει και τρίτο γκολ στο 60'. Μετά από γέμισμα οι κιτρινόμαυροι δεν κατάφεραν να διώξουν, το πλασέ του Στουρμ σταμάτησε στο κάθετο και στη συνέχεια ο Στρακόσα απέκρουσε σωτήρια την προσπάθεια του Κοβάτσεβιτς από κοντά. Ο Νίκολιτς έβγαλε τον Γκρούγιτς, ρίχνοντας τον Πιερό στο ματς και αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-4-2, με Πινέδα και Μάνταλο στον άξονα. Η ΑΕΚ κατάφερε να βρει... σφυγμό στο 69' με τον Κουτέσα να σουτάρει από πλεονεκτική θέση, αλλά τον Λέμπαν να λέει «όχι» και δύο λεπτά αργότερα μετά από γλυκό γέμισμα του Πήλιου, με τον Ρέλβας να βάζει την προβολή, τον Πιερό να βρίσκει την μπάλα και αυτή να καταλήγει στα δίχτυα, αλλά το σημαιάκι να σηκώνεται για οφσάιντ στον Αϊτινό φορ που ήταν εκτεθειμένος.

Ο Μάνταλος είχε δώσει πολλά στη δημιουργία, αλλά η ΑΕΚ ήταν σε... άλλο γήπεδο με συνέπεια να δεχθεί και τρίτο γκολ και να τελειώσουν όλα στο 80'. Ο Πινέδα έκανε λάθος πάσα, η Τσέλιε βγήκε μπροστά, ο Αβντίλι σούταρε και ο Κοβάτσεβιτς έβαλε την προβολή από κοντά με τον Πινέδα να τον μαρκάρει με τα... μάτια και έγραψε το τελικό 3-1 σημειώνοντας χατ-τρικ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε μειώσει στο 91' αλλά ο Λέμπαν απέκρουσε το πλασέ του Γκατσίνοβοτς στην κίνηση μετά από σέντρα του Πένραϊς, ενώ δύο λεπτά αργότερα μετά από σουτ του Ιοσίφοφ, η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας, με τον Στρακόσα να γλιτώνει με το ένα χέρι το τέταρτο τέρμα.

MVP: Χωρίς καμία αμφιβολία ο Κοβάτσεβιτς, ο οποίος με χατ-τρικ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα.

Στο ύψος του: Ο Ιοσίφοφ από τη δεξιά πλευρά της Τσέλιε ήταν συνεχώς πηγή κινδύνου, προκαλώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ.

Αδύναμος κρίκος: Η μεσαία γραμμή με Γκρούγιτς, Πινέδα και Μαρίν ήταν κάκιστοι σε όλους τους τομείς, με την Ένωση να έχει ένα τεράστιο κενό στον άξονα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Γκρούγιτς, ο οποίος έχασε φτηνά την κατοχή μετά την ανάκτηση και στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης, αλλά και ο Πινέδα στο τρίτο γκολ της Τσέλιε με λάθος αρχικά στην πάσα αλλά και στο μαρκάρισμα στη συνέχεια.

Το στραγάλι: Ο Ουκρανός Ντερεβίνσκι δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς, ωστόσο χάρισε αρκετές κάρτες στην Τσέλιε. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι κακός διαιτητής.

Το ταμείο του Gazzetta: Με διαφορά η χειρότερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ, η οποία παρά το προβάδισμα με τον Κουτέσα, στη συνέχεια κατέρρευσε και έφυγε ηττημένη με 3-1 από τη Σλοβενία ξεκινώντας άσχημα την παρουσία της στη League Phase του Conference Leaue. Το αρχικό πλάνο του Νίκολιτς δεν δούλεψε σε κανένα σημείο, οι κιτρινόμαυροι είχαν τεράστιο πρόβλημα στον άξονα, ενώ η συνήθως συμπαγής ανασταλτική λειτουργία τους ήταν σε τρικυμία με συνέπεια την ήττα από μια εξαιρετική ομάδα στην επίθεση όπως είναι η Τσέλιε. Ανώμαλη προσγείωση και τέλος το αήττητο σερί του Νίκολιτς μετά από 13 ματς.

Τσέλιε (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Κάρνιτσνικ, Νιέτο, Χρκα (74' Ντάνιελ), Κβέσιτς (79' Αβντίλι), Λισάκοβιτς (79' Κότνικ), Στουρμ (84' Βάντσας), Κοβάτσεβιτς (84' Ποπλάτνικ), Ιοσίφοφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (79' Γκατσίνοβιτς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Γκρούγιτς (63' Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57' Μάνταλος), Κουτέσα (79' Πένραϊς), Ελίασον (57' Κοϊτά), Γιόβιτς.