Καταιγιστική ΑΕΚ, έκανε σεφτέ στις νίκες στο Conference League, επικρατώντας «μόνο» με 6-0 της Αμπερντίν, χάνοντας ευκαιρίες για... αστρονομικό σκορ. Δύο γκολ ο Κοϊτά, σκόραραν και οι Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς, Κουτέσα. Τέσσερα (!!!) δοκάρια η Ενωση.

Ασυγκράτητη η ΑΕΚ διέλυσε με 6-0 την Αμπερντίν στην OPAP Arena και πήρε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League. Με πάθος, ένταση, ωραίες συνεργασίες και απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο, η Ένωση καθάρισε το παιχνίδι με τρία γκολ από το πρώτο μέρος με δύο προσωπικά τέρματα του Κοϊτά και ένα του Ελίασον, έχοντας και δύο δοκάρια με Ρέλβας και Βίντα. Στο δεύτερο η ΑΕΚ δεν έκοψε. Ο Μαρίν σκόραρε το τέταρτο τέρμα μετά το δοκάρι του Πιερό, ο Γιόβιτς το πέμπτο και ο Κουτέσα το έκτο, με τους κιτρινόμαυρους που είχαν και τέταρτο δοκάρι ξανά με τον Βίντα, να φτιάχνουν την αυτοπεποίθησή τους ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και να βάζουν τους τρεις πρώτους σημαντικούς βαθμούς στο... σακούλι τους για τον στόχο της πρόκρισης από τη League Phase της διοργάνωσης.

ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μουκουντί τελικά δεν ξεκίνησε αυτή τη φορά στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, έχοντας κάνει συντηρητικό πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει τον Βίντα πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, με τον Στρακόσα στο τέρμα και τους Πένραϊς και Ρότα στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής. Όπως αναμενόταν οι Μαρίν και Πινέδα με τον Μάνταλο λίγο πιο μπροστά τους ήταν στον άξονα, με τον Κοϊτά να ξεκινάει αντί του Κουτέσα αριστερά, τον Ελίασον δεξιά και τον Πιερό να επιλέγεται αντί του Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για την Αμπερντίν ο Τζίμι Τέλιν ξεκίνησε τον Μίτοφ στην εστία, τους Ντέβλιν, Κνέστερ και Μάιλν τριάδα στην άμυνα, τους Κέσκινεν, Σίνι, Άρμστρονγκ και Γένσεν στη μεσαία γραμμή, τους Κάρλσον και Αουτσίτσε στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Λάζετιτς στην κορυφή.

Καταιγιστική ΑΕΚ, έβαλε τρία γκολ και θα μπορούσε τουλάχιστον πέντε στο πρώτο μέρος

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασιστικά με απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο και με ορμή καταφέρνοντας να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου. Πρωταγωνιστής ο Κοϊτά, ο οποίος με δύο άψογα τελειώματα χρίστηκε δύο φορές σκόρερ βάζοντας από νωρίς τις βάσεις της νίκης. Στο 11' ο Μαυριτανός εξτρέμ με ένα τρομερό διαγώνιο σκαστό σουτ έστειλε την μπάλα συστημένη στη γωνία του Μίτοφ ανοίγοντας το σκορ για την Ένωση. Πέντε λεπτά αργότερα η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ όταν ο Πένραϊς έφερε με εκτέλεση φάουλ γλυκά την μπάλα στην περιοχή, αλλά ο Ρέλβας στάθηκε άτυχος με την κεφαλιά του να σταματάει στο κάθετο.

Δύο λεπτά αργότερα ωστόσο το δεύτερο γκολ ήταν γεγονός για την ΑΕΚ με καθοριστική συμμετοχή του Ρότα στη φάση. Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ έκλεψε την μπάλα, άνοιξε στον Ελίασον δεξιά και στη συνέχεια έγινε ξανά κάτοχος τροφοδοτώντας τον Κοϊτά, ο οποίος με ένα άψογο πλασέ βρήκε ξανά δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 2-0 στο 18'. Η ΑΕΚ απελευθερωμένη από τα δύο γκολ έμοιαζε ασυγκράτητη μέσα στο γήπεδο ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 27'. Αυτή τη φορά όλα ξεκίνησαν από την πίεση ψηλά των Μάνταλου και Πιερό που οδήγησαν σε παγίδα την άμυνα των Σκωτσέζων, με τον Πινέδα να στρώνει στον Ελίασον, ο οποίος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Ντέβλιν να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Οι κιτρινόμαυροι έκαναν ό,τι ήθελαν πάνω στο χορτάρι με την Αμπερντίν παραδομένη στις ορέξεις τους και θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει κι άλλα τέρματα πριν το ημίχρονο, με το πλασέ του Ρότα να περνάει δίπλα από το κάθετο στο 31' και την κοντινή κεφαλιά του Πιερό να αποκρούει ο Μίτοφ τρία λεπτά αργότερα. Μάλιστα η Ένωση είχε και δεύτερο δοκάρι στο 37' μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και κεφαλιά του Βίντα, με την μπάλα να σταματάει στο κάθετο. Τρία λεπτά πιο μετά το πλασέ του αρχηγού της ΑΕΚ με τη μία πέρασε μόλις άουτ για να ολοκληρωθεί το... μαρτύριο της Αμπερντίν για το πρώτο 45λεπτο στις καθυστερήσεις με χαμένο τετ-α-τετ του Πιερό και απομάκρυνση του Ντόρινγκτον πάνω στη γραμμή σε πλασέ του Ελίασον!

Με εμφατική «εξάρα» η ΑΕΚ άνοιξε λογαριασμό στην Ευρώπη και έφτιαξε ψυχολογία

Η ΑΕΚ συνέχιζε στο ίδιο επιθετικό μοτίβο και με την έναρξη του δευτέρου μέρους και στο 55' έφτασε και σε τέταρτο γκολ που δικαιούταν να είχε σκοράρει άλλωστε από το πρώτο ημίχρονο. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Μαρίν στον άξονα, με τον Μάνταλο να κουβαλάει την μπάλα, να βγάζει τον Πιερό τετ-α-τετ, το πλασέ του να σταματάει στο κάθετο και τον Μαρίν που ακολουθούσε τη φάση να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση της μιας ώρας παιχνιδιού ο Νίκολιτς ξεκίνησε τις αλλαγές φρεσκαρίσματος με τον Κουτέσα να αντικαθιστά τον Κοϊτά. Μάλιστα με το που μπήκε στο 65' ο Ελβετός εξτρέμ απείλησε για πέμπτο γκολ με τον Μίτοφ να πέφτει στη γωνία του και να αποκρούει. Λίγα λεπτά αργότερα ο Νίκολιτς έβγαλε και τον Μαρίν, με τον Λιούμπισιτς να περνάει στη θέση του, ενώ θέλοντας να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Γιόβιτς ενόψει Ολυμπιακού, έριξε και τον Σέρβο φορ στο ματς αντί του Πιερό. Η πρώτη φορά στο ματς που η Αμπερντίν φάνηκε απειλητική ήταν στο 74' όταν ο Στρακόσα απέκρουσε το πλασέ του Λάζετιτς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ήταν σε ετοιμότητα και στην κεφαλιά του Γένγκι.

Ο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με τον Γκατσίνοβιτς να επιστρέφει παίζοντας σε ρόλο δεξιού μπακ αντικαθιστώντας τον Ρότα και τον Γκρούγιτς να περνάει στη θέση του Μάνταλου. Το κιτρινόμαυρο πάρτι απέναντι στην Αμπερντίν έφερε και πέμπτο τέρμα στο 81' με δύο από τις αλλαγές του Νίκολιτς να συνεργάζονται. Ο Γκατσίνοβιτς με μια εξαιρετική ενέργεια και πάσα έβγαλε τον Γιόβιτς σε θέση βολής και ο Σέρβος επιθετικός περνώντας τον Μίτοφ σκόραρε σε κενή εστία για το 5-0.

Μάλιστα αμέσως μετά η Αμπερντίν γλίτωσε από ένα έκτο τέρμα με τον Μίτοφ να σώζει τον Γένσεν από αυτογκόλ. Αυτό ήρθε ωστόσο στο 87' από μια ΑΕΚ που δεν έκοβε ταχύτητα και ήθελε να σκοράρει όσα γκολ περισσότερα γινόταν. Ο Λιούμπισιτς έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Κουτέσα νίκησε τον αντίπαλό του στη διεκδίκηση, βγήκε απέναντι από τον Μίτοφ και πλάσαρε διαμορφώνοντας το τελικό 6-0. Η ΑΕΚ ακριβώς στο 90' είχε και τρίτο δοκάρι, πάλι από κεφαλιά του Βίντα, ενώ στην επαναφορά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Μίτοφ, με τα έξι γκολ να φαντάζουν λίγα!

MVP: Ο Κοϊτά. Σκόρερ των δύο πρώτων γκολ της Ένωσης με άψογα τελειώματα και φουλ ένταση και πίεση στο παιχνίδι του.

Στο ύψος τους: Όλοι ήταν υπέροχοι. Ο άξονας των Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλου δούλευε... ρολόι αυτή τη φορά κατασπαράσσοντας την Αμπερντίν. Ο Ρότα έκανε ένα εξαιρετικό ματς στα δεξιά έχοντας καθοριστική συμμετοχή στο δεύτερο γκολ, ενώ και ο Πένραϊς αριστερά ήταν πολύ καλός τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά του καθήκοντα δείχνοντας ότι ανεβαίνει.

Αδύναμος κρίκος: Όλη η αμυντική γραμμή της Αμπερντίν έγινε... φύλλο και φτερό από τις επιθετικές διαθέσεις της ΑΕΚ. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο από το 6-0.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μάιλν στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ καθώς δεν αντιλήφθηκε την παγίδα από το πρέσινγκ των Μάνταλου και Πιερό χάνοντας την μπάλα.

Το στραγάλι: Ο Βέλγος διαιτητής Γιάσπερ Βεργκούτε δεν είχε καμία δύσκολη φάση στο ματς και πέρασε... απαρατήρητος.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έβγαλε με εμφατικό τρόπο αντίδραση και άνοιξε λογαριασμό στην Ευρώπη παίρνοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη League Phase του Conference League. Με τον άξονα να δουλεύει άψογα αυτή τη φορά, τη συγκέντρωση σε απόλυτο επίπεδο και με ένταση και πίεση στο παιχνίδι της, η Ένωση διέλυσε την Αμπερντίν από το πρώτο μέρος και χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να είχε βάλει ακόμα και... 12 γκολ! Η ΑΕΚ έφτιαξε την αυτοπεποίθησή της μετά τις τελευταίες προβληματικές εμφανίσεις και ενόψει Ολυμπιακού και άνοιξε τον δρόμο για τον στόχο της πρόκρισης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα (77' Γκατσίνοβιτς), Μαρίν (68' Λιούμπισιτς), Πινέδα, Μάνταλος (77' Γκρούγιτς), Κοϊτά (64' Κουτέσα), Ελίασον, Πιερό (68' Γιόβιτς).

Αμπερντίν (Τζίμι Τέλιν): Μίτοφ, Ντέβλιν, Κνέστερ, Μάιλν, Σίνι (46' Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62' Κλάρκσον), Κέσκινεν (32' Ντόρινγκτον), Γένσεν, Κάρλσον (72' Γένγκι), Αουτσίτσε (46' Παλαβέρσα), Λάζετιτς.