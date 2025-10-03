Η ΑΕΚ βλέπει τις πιθανότητες απευθείας πρόκρισης να λιγοστεύουν μετά την ήττα στην Σλοβενία
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την πιο απογοητευτική της εμφάνιση στη φετινή σεζόν και γνώρισε την πρώτη της ήττα, χάνοντας με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπόρεσε να βρει λύσεις, ενώ παρουσιάστηκε χωρίς καθαρό πλάνο, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι Σλοβένοι.
Η συγκεκριμένη ήττα δεν είχε μόνο βαθμολογικό αντίκτυπο, αλλά και ουσιαστικές επιπτώσεις στις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, οι Κιτρινόμαυροι συγκαταλέγονται στις ομάδες που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες μετά την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, σημείωσε πτώση 18% στις πιθανότητες κατάκτησης μιας θέσης στο top 8, που οδηγεί απευθείας στους «16» του θεσμού. Την ίδια στιγμή, η Τσέλιε με το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασε κατέγραψε αύξηση (+16%), κερδίζοντας έδαφος στη μάχη της πρόκρισης.
Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της λίστας με τις λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης, πίσω μόνο από την Άλκμααρ (-36%) και τη Λέγκια Βαρσοβίας (-21%), ενώ σε πιο δυσμενή θέση είναι η Ριέκα (-9%), η Ομόνοια (-8%) και η Ραπίντ Βιέννης (-7%).
Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική θα παίξει απέναντι στην Αμπερντίν, στις 23 Οκτωβρίου (19:45) στην «OPAP Arena» και σε αυτό το ματς στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της.
📈 Winners and 📉 Losers of 🟢 UECL Matchday 1— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025
➕ Biggest increase in chances for Top 8⃣:
+16% 🇨🇾 AEK Larnaca
+16% 🇸🇮 Celje
+15% 🇹🇷 Samsunspor
+14% 🇺🇦 Shakhtar
+13% 🇵🇱 Lech
+13% 🇩🇪 Mainz
...
➖ Biggest decrease in chances for Top 8⃣:
-36% 🇳🇱 AZ
-21% 🇵🇱 Legia
-18% 🇬🇷 AEK… pic.twitter.com/TTLrwXJbeh
