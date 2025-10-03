Ο Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε το 13αρι του Μανόλο Χιμένεθ στο αήττητο ξεκίνημα, αλλά δεν μπόρεσε να το «σπάσει» καθώς η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, με το σερί του Σέρβου κόουτς να παίρνει τέλος.

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας μια κάκιστη εμφάνιση στη Σλοβενία έφυγε ηττημένη με 3-1 από την Τσέλιε και ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το ταξίδι της στη League Phase του Conference League.

Το αποψινό άσχημο αποτέλεσμα της ΑΕΚ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί που «έτρεχε» ο Μάρκο Νίκολιτς από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, με το σερί του Σέρβου κόουτς να σταματάει στα 13 παιχνίδια.

Ο Νίκολιτς είχε ισοφαρίσει το αήττητο ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επίσης είχε σταματήσει στα 13 παιχνίδια χωρίς ήττα όταν ανέλαβε για δεύτερη φορά την Ένωση στα μέσα της σεζόν 2016/17, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Μπροστά από τους Νίκολιτς και Χιμένεθ παρέμεινε Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος είχε παραμείνει αήττητος για 15 παιχνίδια από την επιστροφή του το καλοκαίρι του 2022 μέχρι την ήττα στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ με 1-0.

Το 13αρι του Μάρκο Νίκολιτς

ΑΕΚ - Χάποελ Μπερ Σεβά 1-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΑΕΚ 0-0

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού 3-1

Αντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0

ΑΕΚ - Άντερλεχτ 2-0

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 1-0

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

ΗΤΤΑ: Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1

Το 13αρι του Μανόλο Χιμένεθ

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

Ξάνθη - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 6-0

ΑΕΚ - Βέροια 6-0

Πλατανιάς - ΑΕΚ 0-0

Ηρακλής - ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 3-0

ΑΕΚ - Πλατανιάς 3-0

Πανιώνιος - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-1

ΗΤΤΑ: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-3

Το 15αρι του Ντούσαν Μπάγεβιτς

Κασσάνδρα - ΑΕΚ 0-2

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 2-3

Αιγάλεω - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 1-0

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 3-1

ΑΕΚ - Κασσάνδρα 0-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0

Γκενκ - ΑΕΚ 0-0

Ξάνθη - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ - Ρόμα 0-0

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

ΑΕΚ - Χαλκηδόνα 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης - ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ - Καλλιθέα 1-0

ΑΕΚ - Γκενκ 1-1

ΗΤΤΑ: ΟΦΗ - ΑΕΚ 1-0