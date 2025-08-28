Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών, με την Ένωση να βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στη League Phase του Conference League, κάτι που θέλει να πετύχει μαζί με τη βοήθεια του κόσμου της.

Η πιο σημαντική στιγμή για το φετινό καλοκαίρι έχει φτάσει για την ΑΕΚ. Ο μεγάλος και επιβεβλημένος στόχος για την Ένωση ήταν η παρουσία της στη League Phase του Conference League με τους κιτρινόμαυρους μάλιστα να μην έχουν το παραμικρό περιθώριο λάθους. Ένας αποκλεισμός θα τους έθετε εκτός Ευρώπης καθώς δεύτερη ευκαιρία δεν υπήρχε. Έχοντας περάσει λοιπόν δύο σερί γύρους με επιτυχία, η ΑΕΚ έχει φέρει την υπόθεση πρόκριση στη League Stage μέσα στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Άντερλεχτ μετά το ισόπαλο 1-1 της περασμένης εβδομάδας στις Βρυξέλλες.

Η αποψινή ρεβάνς απέναντι στο βελγικό κλαμπ (21:00, CosmoteSport 2) είναι must win για την ΑΕΚ. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου να υποστήριξε πως δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η ομάδα του παίζει τη... μισή χρονιά, ωστόσο δεδομένα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό διακύβευμα για τους κιτρινόμαυρους. Η OPAP Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη και να σπρώξει την ΑΕΚ στη νίκη – πρόκριση, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος όπως σε κάθε παιχνίδι σε αυτό το μονοπάτι των ευρωπαϊκών προκριματικών θεωρεί τη συγκέντρωση ως ένα βασικό στοιχείο για να πετύχουν οι παίκτες του τον σκοπό τους.

Τα προβλήματα και τα πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ

Εκτός από τις δεδομένες απουσίες του τιμωρημένου Μάνταλου και του τραυματία Περέιρα (ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς εκτός ευρωπαϊκής λίστας μαζί με τους Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμη), ο Νίκολιτς είχε να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα με τους Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι στην προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη βελγική ομάδα. Ο Σέρβος κόουτς δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του για το ποιος ή ποιοι ακριβώς θα είναι διαθέσιμοι, λέγοντας πως κάποιοι από αυτούς θα προλάβουν.

Ο Γιόβιτς πάντως ανέβαζε ρυθμούς στα Σπάτα αυτές τις μέρες μετά τη διαχείριση που του έγινε και πιθανότατα θα είναι τουλάχιστον στον πάγκο για να βοηθήσει αν χρειαστεί ως αλλαγή, ενώ το ίδιο ίσως συμβεί και με τον Ζίνι, ο οποίος βγήκε με το υπόλοιπο γκρουπ στη χθεσινή τελευταία προπόνηση στα Σπάτα. Κάτι που θα επιβεβαιωθεί με τη γνωστοποίηση της ενδεκάδας και της αποστολής, μία ώρα πριν τη σέντρα.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα, ο Στρακόσα θα είναι δεδομένα στην εστία, ο Ρέλβας με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και τους Πήλιο και Πένραϊς να διεκδικούν τη θέση στα αριστερά. Οι Πινέδα και Μαρίν έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν στον άξονα, με τους Κουτέσα και Ελίασον πιθανότατα στις δύο πτέρυγες, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και τον Κοϊτά ελαφρώς πίσω από τον Πιερό στην επίθεση. Εναλλακτικά ο Νίκολιτς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Λιούμπισιτς στο αρχικό σχήμα αντί κάποιου εκ των μεσοεπιθετικών.