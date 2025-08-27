Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ένα ματς που μπορεί να φτιάξει τη χρονιά της. Οι σκέψεις του Νίκολιτς και η συμμετοχή στην προπόνηση για Γιόβιτς και Ζίνι.

Το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι ήταν η είσοδός της στη League Phase του Conference League. Και η Ένωση έχει φέρει την υπόθεση πρόκριση στη League Stage στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στο σπίτι της. Μετά από δύο προκρίσεις και την ισοπαλία (1-1) στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ, οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται το βράδυ της Πέμπτης (28/8, 21:00) τους μωβ στην OPAP Arena με τη νίκη να τους εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή παρουσία και μετά το καλοκαίρι φτιάχνοντας τους τη σεζόν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς βέβαια δεν θέλησε να συμμεριστεί την άποψη ότι η αυριανή ρεβάνς είναι η... μισή χρονιά για την ΑΕΚ. Και ο ίδιος, ωστόσο, γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παρουσία της ομάδας στη League Phase της διοργάνωσης. Το μεγάλο ατού της ΑΕΚ θα είναι η γεμάτη OPAP Arena, με τον Νίκολιτς να υπογραμμίζει ότι η υπευθυνότητα και η συγκέντρωση είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι παίκτες του, οι οποίοι όπως πρόσθεσε δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από τον ρυθμό.

Μετά τον Γιόβιτς και ο Ζίνι εμφανίστηκε στην τελευταία προπόνηση

Ο Νίκολιτς είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία για την αυριανή αναμέτρηση. Ο Γιόβιτς ανέβασε ρυθμούς τις προηγούμενες μέρες στα Σπάτα και η λογική λέει πως θα είναι διαθέσιμος να βοηθήσει αν χρειαστεί από τον πάγκο, ενώ αναμένονταν νεότερα για τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι, με τον Σέρβο τεχνικό να επισημαίνει πως κάποιοι από τους παραπάνω θα καταφέρουν να είναι παρόντες. Ο Ζίνι πάντως βγήκε με το υπόλοιπο γκρουπ στα Σπάτα στην τελευταία προπόνηση το απόγευμα της Τετάρτης, κάτι που σημαίνει ότι κι αυτός ίσως να μπορέσει να είναι διαθέσιμος πιθανότατα από τον πάγκο.

Όλα αυτά φυσικά θα επιβεβαιωθούν με τη γνωστοποίηση της ενδεκάδας και της αποστολής, μια ώρα πριν τη σέντρα. Δεδομένη είναι η απουσία του τιμωρημένου Μάνταλου, η οποία μαζί με εκείνη του τραυματία Περέιρα (ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς εκτός ευρωπαϊκής λίστας μαζί με τους Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμη) περιορίζουν τις επιλογές του Νίκολιτς για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Κάτι που αναμένεται να τον οδηγήσει ξανά σε σχηματισμό με ακραίους.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, ο Στρακόσα θα είναι δεδομένα στην εστία, ο Ρέλβας με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και τους Πήλιο και Πένραϊς να διεκδικούν τη θέση στα αριστερά. Οι Πινέδα και Μαρίν έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν στον άξονα, με τους Κουτέσα και Ελίασον πιθανότατα στις δύο πτέρυγες, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και τον Κοϊτά ελαφρώς πίσω από τον Πιερό στην επίθεση. Εναλλακτικά ο Νίκολιτς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Λιούμπισιτς στο αρχικό σχήμα αντί κάποιου εκ των μεσοεπιθετικών.