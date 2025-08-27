ΑΕΚ μπορείς και πρέπει για πολλούς λόγους να προκριθείς!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αναμέτρηση υπέρ-τελικό της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, υπενθυμίζει όσα ανέφερε από την αρχή του καλοκαιριού για την Ευρώπη...

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και αν μη τι άλλο είναι η σπουδαιότερη από όλες εκείνες που επιθυμούμε και ενδέχεται να ακολουθήσουν σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις έως το τέλος του 2025 και την Άνοιξη του 2026. Γιατί το σημειώνω αυτό; Μα πολύ απλά διότι αντίστοιχα σημαντικό εμπόδιο, όπως είναι η Άντερλεχτ για τόσο κρίσιμη πρόκριση, σαν αυτή στο league stage, δεδομένα δύσκολα θα συναντήσει η ΑΕΚ στα έξι παιχνίδια που θα δώσει: αντίπαλο ισχυρό σίγουρα θα αντιμετωπίσει, αλλά δεδομένα δεν θα παίζει την ευρωπαϊκή της παρουσία και το μέλλον της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη στιγμή που εφόσον προκριθεί στο league stage του Conference League, θα πρέπει να αυτοκτονήσει για να αποκλειστεί: πιο συγκεκριμένα για να συμβεί αυτό θα πρέπει να τερματίσει κάτω από την πρώτη 25αδα, κάτι που πολύ απλά δεν γίνεται, όχι στη συγκεκριμένη τουλάχιστον διοργάνωση!

Το πιο δύσκολο κομμάτι για την ΑΕΚ είναι τούτο της προκριματικής διαδικασίας σε ολόκληρο το καλοκαίρι μιας και δεν πέτυχε κανέναν εύκολο αντίπαλο στην πορεία της έως τα play offs. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι επιτυχημένος στη διαδικασία και άσχετα με το τι θα συμβεί αύριο βράδυ απέναντι στους "Μοβ" των Βρυξελλών, δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει κανείς ότι έφερε τη διαδικασία στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο 50-50 και ως αήττητη έως τώρα! Προφανώς και αν δεν περάσει στο League stage της διοργάνωσης η Ένωση δεν θα έχει πετύχει το στόχο της, την υπέρβαση ως ανίσχυρη σε τρεις προκριματικές διαδικασίες και δίχως δεύτερη ευκαιρία παρακαλώ, αλλά για τον Σέρβο τεχνικό δεν γίνεται να μην αναγνωριστεί ότι έχει προηγηθεί και το γεγονός ότι αυτό συνέβη δίχως να έχει βασικά εργαλεία για να εφαρμόσει το αγωνιστικό του σχέδιο σε μεγάλο ποσοστό...

Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ του Νίκολιτς πέρασε την Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού δίχως να υπάρχει το βασικό φορ της διαθέσιμο, ο Γιόβιτς πιο συγκεκριμένα, ενώ το ίδιο θα ισχύει αν γίνει η δουλειά αύριο βράδυ στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Παράλληλα ακόμη δεν βρίσκεται ανάμεσά μας ο αμυντικός μέσος που έχει αξιώσει ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης πριν καλά καλά ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας! Αν μη τι άλλο δεν είχε και δεν του το έκαναν και εύκολο το έργο του και οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε αυτά διότι διαφορετικά είμαστε ανακόλουθοι και γελοίοι... Αυτός με τη δουλειά του (και ας υπάρχουν και ενστάσεις για επιλογές σε πρόσωπα και τακτικές) προκαλεί το αυτονόητο σύνθημα που θα δονεί την ατμόσφαιρα αύριο βράδυ: "ΑΕΚ μπορείς, μπορείς, μπορείς να προκριθείς"! Εδώ να προσθέσω και τη λέξη "πρέπει" για πολλούς μάλιστα λόγους.

Ο βασικότερος όλων είναι η ευρωπαϊκή προοπτική του club και έπονται όλα τα υπόλοιπα: σημείωνα πριν την έναρξη της σεζόν και το επανέλαβα αρκετές φορές σε προφορικό και γραπτό λόγο πως μετά την αποτυχία την περσινή, φέτος το καλοκαίρι, η ΑΕΚ παίζει πάνω από το 50% της σεζόν της στις προκριματικές φάσεις για το Conference League και μάλιστα δίχως να έχει δεύτερη ευκαιρία. Υπογράμμιζα δε πως δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να υπάρχει σα σκέψη και στόχος έως την επίτευξη της συμμετοχής σε league stage του Conference League τίποτα άλλο στο μυαλό όλων στην κιτρινόμαυρη φυλή! Ο Νίκολιτς σωστά δεν ασπάζεται ότι παίζεται η σεζόν σε ένα ματς, αυτό δεν ισχύει και μεταφέρει έξτρα πίεση στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, ωστόσο παίζεται το σήμερα και το αύριο σε μεγάλο βαθμό της Ένωσης στην Ευρώπη...

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κι άλλοι λόγοι φυσικά: η επιπλέον ενίσχυση του κιτρινόμαυρου ρόστερ μιας και μοιάζει δεδομένο πως με συνέχεια στην Ευρώπη η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα δυο προσθήκες (φορ και χαφ) που δύναται να γίνουν και τέσσερις (δεξί μπακ και στόπερ), ενώ στο αρνητικό σενάριο, ίσως περιοριστεί στη μια επιπλέον κίνηση, αυτή του αμυντικού μέσου! Επιπλέον θα υπάρχουν έξτρα έσοδα, σημαντικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ένωση θα βγάλει και αρκετά χρήματα από τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων πλην των δεδομένων από την UEFA για συμμετοχή, νίκες και ισοπαλίες... Επιπρόσθετο όφελος η εμπιστοσύνη που θα υπάρχει σε όλους στον Δικέφαλο στο πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως είχα εξηγήσει στο άρθρο μου σε τούτο το χώρο μετά την πρόκριση με την Χάποελ Μπερ Σεβά: σε αυτά προσθέστε την πίστη του κόσμου, την αυτοπεποίθηση όλων στα αποδυτήρια που θα εκτοξευθεί και την επιπλέον στήριξη που απαιτείται και θα υπάρξει στην όποια στραβή μπορεί να προκύψει!

Αύριο λοιπόν στις 21:00 στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια με κίτρινα μπλουζάκια, που όπως η ομάδα, έτσι και η εξέδρα, θα πρέπει να παίξει (έξυπνη για να μη προκύψει άλλη τιμωρία) μπαλάρα...