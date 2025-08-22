Μουκουντί στο Gazzetta: «Πολύ σημαντική η Ευρώπη, τα πάντα για την πρόκριση μαζί με τον κόσμο μας»

Ο Αρόλντ Μουκουντί μιλώντας στο Gazzetta μετά το τέλος του ματς στο Βέλγιο αναφέρθηκε στη βελτίωση της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος για να φύγει με την ισοπαλία από την έδρα της Άντερλεχτ, στη δύναμη του κόσμου στη ρεβάνς και στον πολύτιμο στόχο της ευρωπαϊκής παρουσίας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ έφυγε όρθια από τις Βρυξέλλες με το 1-1 απέναντι στην Άντερλεχτ και την ερχόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζει ότι με νίκη θα ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα και με το απόλυτο των τριών προκρίσεων θα βρίσκεται στη League Phase του Conference League.

Μετά το τέλος του ματς στο Lotto Park, ο Αρόλντ Μουκουντί, που φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μιλώντας στο Gazzetta στάθηκε στη βελτίωση σε ομαδικό επίπεδο που παρουσίασε η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, υπογραμμίζοντας ότι οι κιτρινόμαυροι στη ρεβάνς μπορούν να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση μέσα στην έδρα τους.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο γιατί στο πρώτο δεν ήμασταν πολύ καλοί. Όμως όταν παίζουμε με συνοχή μπορούμε να πιάσουμε πολύ καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος αξίζαμε να βρούμε το γκολ και το πετύχαμε. Είναι καλό που το καταφέραμε ενόψει της ρεβάνς και πιστεύω και ελπίζω πως θα νικήσουμε στην έδρα μας με τον κόσμο μας, γιατί με αυτόν στο πλευρό μας είναι τελείως διαφορετικά», ανέφερε αρχικά ο 27χρονος Καμερουνέζος στόπερ στο Gazzetta και συνέχισε λέγοντας:

«Νομίζω πως δεν ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι και ήμασταν λίγο νευρικοί ίσως, αλλά στο δεύτερο μέρος βελτιωθήκαμε και πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Τα πήγαμε καλά. Στη ρεβάνς πρέπει να κάνουμε το ίδιο και ακόμη περισσότερα».

«Πνευματικά είμαστε καλύτεροι, προσπαθούμε όλοι μαζί»

Ο Μουκουντί τόνισε πως μπροστά στον κόσμο της στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ έχει ό,τι χρειάζεται για να τα καταφέρει, αν και σημείωσε πως η υπόθεση πρόκριση είναι μοιρασμένη: «Το ποδόσφαιρο είναι πάντα 50-50. Έτσι ήταν και σε αυτό το πρώτο ματς. Παίζουμε με μια καλή ομάδα. Είναι ένας αντίπαλος που έχει αρκετή ποιότητα επιθετικά. Στην έδρα μας μπορούμε να νικήσουμε με την υποστήριξη και των οπαδών μας».

Η ΑΕΚ δείχνει ότι αρχίζει και αποκτά το know-how που χρειάζεται στα ευρωπαϊκά καλοκαιρινά νοκ-άουτ με τον Μουκουντί να σημειώνει ότι πνευματικά αυτός και οι συμπαίκτες του έχουν βελτιωθεί αρκετά. «Φυσικά. Έχουμε βελτιωθεί πολύ σε αρκετούς τομείς, κάτι που φαίνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι πνευματικά είμαστε καλύτεροι. Το κρατάμε και προσπαθούμε όλο και περισσότερο για τα επόμενα ματς που έρχονται», υποστήριξε και πρόσθεσε τη μεγάλη σημασία που έχει για την ΑΕΚ η ευρωπαϊκή παρουσία στη League Phase του Conference League: «Η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική για την ομάδα, για όλο το κλαμπ. Θα δώσουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί τον Σεπτέμβριο».

Όσο για το ομαδικό πνεύμα, όπως έχει ξανατονίσει, αυτό εξαρτάται από όλους τους παίκτες της ενδεκάδας, στέλνοντας το μήνυμα για τη συνέχεια: «Το ομαδικό πνεύμα δεν βγαίνει μόνο μέσα από μια τετράδα, αλλά μέσα από τους έντεκα παίκτες. Προσπαθούμε όλοι μαζί, νικάμε όλοι μαζί και γι' αυτό είμαστε συμπαγείς πίσω. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».