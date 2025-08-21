Μια πρόκριση που περνάει από της Φιλαδέλφειας τα μέρη!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση στις Βρυξέλλες που φώναξε τις αδυναμίες της ΑΕΚ (αν δεν τις είχε...) και για την έδρα που καλείται να παίξει μπάλα...

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το πλέον σημαντικό γεγονός που αφορά την προσαγωγή 31 (συν 30 Μαρσεγέζους) οπαδών της ΑΕΚ (θα μπορούσε να ήταν του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ) επειδή όπως είδαμε ξεκάθαρα στα σχετικά βίντεο πήγαν στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών (όπως πάντα όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων) και δίχως να υπάρχουν μπάχαλα, επεισόδια, ή ζημιές! Είναι απίστευτο αυτό που επιτρέπουν να συμβεί η UEFA και η ελληνική κυβέρνηση (για την βελγική τι να πει κανείς) ενώ και από την Ένωση θα έπρεπε να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη και στοχευμένη αντίδραση... Δεν είναι μόνο ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτα, προφανώς και θα τους αφήσουν μετά το ματς, αλλά γι' αυτό πήγαν εκεί και έδωσαν χρήματα και στερήθηκαν πράγματα για να το καταφέρουν. Προφανώς στην ρεβάνς τους Βέλγους οπαδούς θα τους απαγορεύσουν την παρουσία στα τουριστικά σημεία της Αθήνας, αλλιώς θα έχουμε προσαγωγές. Αλήθεια από πότε έχουν οτιδήποτε οι Βρυξέλλες το οποίο να συνιστά τουριστικό προορισμό;;;

Προφανώς και δεν συμφωνώ να έρθουν οι Βέλγοι οπαδοί που δεν έχουν καμία ευθύνη για τις γελοίες αρχές τους και να τους πάει η ΕΛ.ΑΣ στα Άνω Λιόσια (λέμε τώρα). Άλλωστε σε τούτο το τόπο πιο πιθανό είναι να τους φέρουν στην Νέα Φιλαδέλφεια απ' ευθείας για δυο μέρες και ανενόχλητους... Αλλά φανταστείτε όποιον έρθει Αθήνα από τις Βρυξέλλες να πάει στα ατελειωτα τουριστικά μέρη εδώ, στο κέντρο για παράδειγμα και να έχουν προσαγωγή και μη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα! Δηλαδή για όνομα του Θεού και οι αστειότητες αυτές δεν γίνεται από την ίδια την UEFA και έπειτα από τις χώρες που θέλουν να υποστηρίζουν ότι έχουν Δημοκρατία... Όπως και να έχει εκτιμώ ότι η διοίκηση της Ένωσης δεν πρέπει να το αφήσει έτσι αυτό σε καμία περίπτωση και επαναλαμβάνω θα ήταν διαφορετικό να είχαν κάνει μπάχαλα, ζημιές και ενέργειες οι οποίες θα δικαιολογούσαν όχι μόνο προσαγωγές αλλά συλλήψεις. Πάμε παρακάτω...

Η υπόθεση πρόκριση έρχεται λοιπόν στης Φιλαδέλφειας τα μέρη: ακριβώς δηλαδή αυτό που θα ήθελε ο Νίκολιτς και όλοι οι Ενωσίτες αν κάποιος ρωτούσε σχετικά. Προφανώς και θα ήθελε το διπλό αρχικά, αλλά αν κάποιος έλεγε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι στις Βρυξέλλες στο 1-1 και η προκριση θα κριθεί στην Αθήνα, εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα το "αγόραζε"! Ειδικά μετά τη συνολική εικόνα των δύο ομάδων στο χορτάρι και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, διότι μπορεί οι "κιτρινόμαυροι" να έφεραν την υπόθεση πρόκριση στην έδρα τους, αλλά θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ηττηθεί με σκορ ανοιχτό φυσικά και ελέω των δικών τους λαθών: διότι αποτέλεσμα των αβίαστων λαθών των παικτών του Νίκολιτς (και της λανθασμένης αρχικής 11αδας θεωρώ) προήλθαν οι περισσότερες από τις καθαρές ευκαιρίες της αντιπάλου. Ειδικά οι σημαντικότερες ήταν λόγω αδικαιολόγητων ατομικών λαθών!

Από την άλλη η ΑΕΚ σε ένα ματς τελικό, όπως όλα τα υπόλοιπα έως τώρα, ανταποκρίθηκε, έβγαλε χαρακτήρα και πάρα το γεγονός ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι φανερώθηκαν όλες οι αδυναμίες της: στις ανεπανάληπτες χαμένες φάσεις των Ζίνι και Γκατσίνοβιτς, είδαμε και πάλι την απουσία φορ, στα λάθη του Ρότα την απουσία δεξιού μπακ για βασικό, στον άδειο άξονα (και με ευθύνη του προπονητή ελέω επιλογών) το "6άρι" που λείπει και επιτακτικά δικαιολογημένα ζητάει ο Νίκολιτς. Ειδικά από τη στιγμή που το φωνάζει από την Ολλανδία δεν υπάρχει δικαιολογία τη στιγμή που αδικαιολόγητα δεν βλέπει καν τον Γιόνσον, ο οποίος χθες θα ήταν ταμάμ για δίπλα στον Μαρίν και όχι ο Λιούμπισιτς (δεν κατάλαβε κανείς γιατί ξεκίνησε αντί του Πινέδα). Γενικά με την επιλογή 11αδας και τις αλλαγές στη μεσαία γραμμή στο δεύτερο 45λεπτο έμοιαζε σα να ήθελε ο Νίκολιτς να χτυπήσει το ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν υπήρχε βέβαια Στρακόσια δεν θα είχε τη δυνατότητα...

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ έκανε το καλύτερο του ματς με την κιτρινόμαυρη φανέλα και κράτησε την ΑΕΚ στο κόλπο της πρόκρισης. Στο δεύτερο λοιπόν 45λεπτο με Πινέδα, Μάνταλο και Ελίασον, η Ένωση άλλαξε εντελώς πρόσωπο και έφτασε να κυριαρχεί, να επιβάλλει τον ρυθμό της, να κάνει όσα έπρεπε και έτσι δικαιολογημένα βρήκε και το γκολ: όταν ειδικά μπήκε φορ μιας και ο Ζίνι τέτοιος δεν είναι και μοιάζει άμεσα απίθανο να γίνει: Ο Πιερό κάνει σωστό σκριν στη φάση που η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Ελίασον ο οποίος τελειώνει υπέροχα τη φάση. Στο πρώτο μισό υπήρχε ένας και μόνο εξαιρετικός, ο Κουτέσα, ενώ προσπαθούσε και ηταν θετικός και ο Γκατσίνοβιτς, κανείς άλλος μεσοεπιθετικά (καλά πήγε ξανά ο σούπερ Μουκουντί, ο Μαρίν και ο Πήλιος). Ο Ρέλβας στο πρώτο γκολ επιτρέπει στον Ντόλμπεργκ να σουτάρει δίχως πίεση και έτσι έρχεται το γκολ το οποίο όμως φέρει και την υπογραφή του σούπερ Δανού άσου.

Από αύριο θα έχουμε περισσότερα να γράψουμε, αλλά ειδικότερα από την επόμενη Πέμπτη και μετά, τώρα προέχει στην ρεβάνς να παίξει μπάλα η έδρα και να σπρώξει την ΑΕΚ στην πρόκριση! Εκτός έδρας άλλωστε ο κόσμος έπαιξε και πάλι μπαλάρα...

*Κρίμα ρε Πέτρο να μας στερείς τις σούπερ υπηρεσίες σου από την ρεβάνς για τέτοια δεύτερη κάρτα, πολύ κρίμα μα όχι άδικο!