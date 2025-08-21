Η Αντερλεχτ προηγήθηκε μόλις στο 21', έχασε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά η άστοχη στο πρώτο μέρος ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ελίασον στο 74' και η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς. - Κόκκινη στο 90'+5' ο Μάνταλος. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ έμεινε όρθια στις Βρυξέλλες και τώρα στην καυτή Νέα Φιλαδέλφεια θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase του Conference League! Με ένα γκολ του Ελίασον στο 74' οι κιτρινόμαυροι ισοφάρισαν το τέρμα του Ντόλμπεργκ από το 21' και έφυγαν με το 1-1 από το Βέλγιο, σε μια βραδιά που ο Στρακόσα έκανε ίσως τη μεγαλύτερη εμφάνιση της καριέρας του κάτω από την εστία με τρομερές επεμβάσεις! Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο άξιζαν απόλυτα το γκολ που δεν βρήκαν στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες που είχαν με Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Το πέτυχαν στο δεύτερο μέρος και επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα αποτέλεσμα που τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν την πρόκριση σε μια εβδομάδα στην OPAP Arena.

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, παίρνοντας την απόφαση να αφήσει στον πάγκο τόσο τον Πινέδα όσο και τον Μάνταλο. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ κατέληξε σε έναν σχηματισμό με ακραίους και συγκεκριμένα σε ένα 4-4-2. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Οι Μαρίν και Λιούμπισιτς ξεκίνησαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κουτέσα και Κοϊτά αριστερά και δεξιά στις πτέρυγες και στην επίθεση τον Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι. Για την Άντερλεχτ ο Μπέσνικ Χάσι επέλεξε τον Κόζεμανς στην εστία, τους Αουγκούστινσον, Κανά, Χέι, Μααμάρ στην άμυνα, τους Ντε Κατ, Λιανσάνα και Ουέρτα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Αζάρ και Ανγκούλο στα άκρα και τον Ντόλμπεργκ στην κορυφή.

«Μωβ» ποτάμι, προβάδισμα με Ντόλμπεργκ και αναποτελεσματική ΑΕΚ

Το ξεκίνημα του ματς για την ΑΕΚ είχε... κατηφόρα με την Άντερλεχτ να μπαίνει με τρελή πίεση και τον Στρακόσα να κρατάει με φοβερές επεμβάσεις το μηδέν στο πρώτο δεκάλεπτο. Αρχικά σε σουτ του Ουέρτα στο 3' και στη συνέχεια σε προσπάθεια του Αζάρ στο 8'. Η μεγαλύτερη όλων όμως ήταν η τριπλή επέμβαση πάλι στο 8' όταν μετά από λάθος του Λιούμπισιτς αρχικά είπε «όχι» στον Ουέρτα και στη συνέχεια σταμάτησε σε δύο περιπτώσεις και τον Ντόλμπεργκ από κοντά!

Αφού ξεπέρασε το εφιαλτικό πρώτο τέταρτο, η ΑΕΚ άρχισε να βγαίνει κι αυτή μπροστά και θα μπορούσε κόντρα στη ροή του ματς να πάρει το προβάδισμα όταν στο 16' ο Κουτέσα πάσαρε από αριστερά στον Γκατσίνοβιτς, εκείνος τροφοδότησε τον Ζίνι, αλλά ο τελευταίος αμαρκάριστος πλάσαρε άσχημα πάνω στον Κόζεμανς. Η Ένωση είχε αρχίσει να ισορροπεί το παιχνίδι, στο 19' ο Ζίνι είχε μια ακόμα προσπάθεια από πλάγια θέση που δεν βρήκε στόχο, αλλά δύο λεπτά αργότερα η Άντερλεχτ πήρε το προβάδισμα με τον Ντόλμπεργκ, ο οποίος βρήκε χώρο καθώς ο Ρέλβας άργησε να βάλει την προβολή και με δυνατό ξερό σουτ έκανε το 1-0.

Μετά το προβάδισμα των «μωβ», η ΑΕΚ κατάφερε να σταματήσει τον τρελό ρυθμό των Βέλγων, ωστόσο εξακολουθούσε να εμφανίζει σοβαρή αδυναμία στο να αντιμετωπίσει τη βελγική ομάδα επιθετικά, με τους παίκτες της Αντερλεχτ να είναι επικίνδυνοι φτάνοντας στα όρια της περιοχής με ποδόσφαιρο συνεργασίας. Η Ένωση δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την προβληματική ανασταλτική λειτουργία της Άντερλεχτ, εμφανίζοντας μεγάλη αναποτελεσματικότητα καθώς και τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία την πέταξε στα σκουπίδια.

Συγκεκριμένα στο 38' ο Κουτέσα πέρασε όλους τους αντιπάλους του από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Ζίνι έστρωσε στον Γκατσίνοβιτς, αλλά εκείνος από πλεονεκτική θέση σούταρε πάνω στον Κόζεμανς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκατσίνοβιτς μετά από κλέψιμο είχε ακόμα μια καλή στιγμή με τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών, αλλά από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή αντί να κόψει στον Ζίνι, σούταρε πάνω από την εστία, ενώ το πρώτο μέρος έκλεισε με μια μεγάλη στιγμή για την Άντερλεχτ, με τον Ουέρτα να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά του κάθετου δοκαριού.

Ο Ελίασον στην επιστροφή του βρήκε δίχτυα και η ΑΕΚ έφυγε όρθια από τις Βρυξέλλες

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς έβγαλε τον Γκατσίνοβιτς που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού μάλλον στον οπίσθιο μηριαίο και στη θέση του πέρασε τον Μάνταλο, ενώ έριξε και τον Πινέδα στο ματς αντί του Λιούμπισιτς, κάνοντας τον σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Μάνταλο πίσω από τον Ζίνι. Μάλιστα ο Πινέδα στο 46' τροφοδοτήθηκε από τον Μαρίν λίγο έξω από την περιοχή αλλά το σουτ έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Η ΑΕΚ άξιζε να είχε βρει ένα γκολ συνολικά, έχοντας μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με μεγαλύτερη συνοχή στον άξονα λόγω της παρουσίας των Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλου.

Η Άντερλεχτ ωστόσο έδειξε για άλλη μια φορά ότι αν βρει χώρο μπροστά μπορεί να γίνει επικίνδυνη με τον Αζάρ από εξαιρετική θέση να σουτάρει μόλις πάνω από το οριζόντιο στο 56', ενώ πέντε λεπτά αργότερα μετά από σέντρα ο Ανγκούλο από κοντά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τη βελγική ομάδα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Νίκολιτς στο 65' προχώρησε σε τρίτη αλλαγή με τον Ελίασον αντί του Ζίνι και τον Κοϊτά να μεταφέρεται στην κορυφή. Κάτι βέβαια που δεν παρέμεινε για πολύ καθώς λίγα λεπτά αργότερα ο Πιερό αντικατέστησε τον Κοϊτά.

Το γκολ που άξιζε να πετύχει η ΑΕΚ το βρήκε τελικά στο 74' με το σουτ του Πινέδα να κοντράρει, την μπάλα να σηκώνεται και να παίρνει φάλτσα πέφτοντας στον Ελίασον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την τοποθέτηση του Πιερό μέσα στην περιοχή της Αντερλεχτ και με πλασέ βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1 και πανηγυρίζοντας μπροστά στους οπαδούς της Ένωσης!

Η Άντερλεχτ βγήκε αμέσως μπροστά μετά από αυτή την εξέλιξη αλλά η ΑΕΚ είχε φύλακα-άγγελο τον Στρακόσα. Στο 80' ο γκολκίπερ της Ένωσης απέκρουσε αρχικά το σουτ του Ανγκούλο που κατέληξε έπειτα στο κάθετο, ενώ στη συνέχεια νίκησε και στο ριμπάουντ τον Αζάρ από κοντά! Η ΑΕΚ κράτησε το 1-1 ως το φινάλε και πλέον φέρνει τη μάχη της πρόκρισης την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις καθυστερήσεις ωστόσο ο Μάνταλος αποβλήθηκε με δύο κίτρινες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τη ρεβάνς.

MVP: Ξεκάθαρα ο Θωμάς Στρακόσα με απίθανες επεμβάσεις τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος.

Στο ύψος τους: Πινέδα και Μάνταλος έδωσαν συνοχή στο κέντρο της ΑΕΚ με την είσοδό τους, ενώ ο Ελίασον στην επιστροφή του έκανε αυτό που έπρεπε βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης.

Αδύναμος κρίκος: Δεν τράβηξε ξανά η επιλογή του Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ζίνι στην τεράστια χαμένη ευκαιρία που είχε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή της Άντερλεχτ στο πρώτο μέρος, ενώ και ο Μάνταλος έπρεπε να είχε προσέξει στο μαρκάρισμα που του στοίχισε τη δεύτερη κάρτα και την αποβολή.

Το στραγάλι: Ο Γάλλος Ζερόμ Μπριζάρ έκανε μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές χωρίς να έχει τη δύσκολη φάση στο ματς, ενώ σωστά απέβαλε τον Μάνταλο με δεύτερη κίτρινη.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ μπορεί να πιέστηκε πολύ από την Άντερλεχτ και να είχε τον Στρακόσα σε σπουδαία βραδιά με εκπληκτικές επεμβάσεις, ωστόσο άξιζε απόλυτα ένα γκολ, το βρήκε με τον Ελίασον και τώρα φέρνει την πρόκριση για τη League Phase του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Αουγκούστινσον, Κανά, Χέι, Μααμάρ, Ντε Κατ (78' Σαλιμπά), Λιανσάνα, Ουέρτα (78' Μπερτατσίνι), Αζάρ (90' Στρόεϊκενς), Ανγκούλο (85' Νταό), Ντόλμπεργκ (85' Βάσκες)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Λιούμπισιτς (46' Πινέδα), Κουτέσα (88' Πένραϊς), Κοϊτά (72' Πιερό), Γκατσίνοβιτς (46' Μάνταλος), Ζίνι