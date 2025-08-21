Η αστυνομία του Βελγίου προχώρησε σε προσαγωγές 30 Ελλήνων και 31 Γάλλων, με τους φίλους της ΑΕΚ να αφήνονται ελεύθεροι μετά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8), λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, στις Βρυξέλλες, διαβάσατε στο Gazzetta πως η Αστυνομία του Βελγίου προχώρησε σε προσαγωγές οπαδών της Ένωσης . Όπως προκύπτει, οι προσαγωγές αφορούν 30 Έλληνες πολίτες και 31 Γάλλους.

Εξ αυτών των 61 οι 60 είναι προσαγωγές και η μια είναι κράτηση κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να κινηθούν άλλες διαδικασίες για την συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως αναμενόταν όλοι οι Έλληνες φίλοι του Δικεφάλου θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Οι Αρχές του Βελγίου και η αστυνομία των Βρυξελλών δικαιολόγησαν τις απαράδεκτες πρακτικές τους, λέγοντας πως υπήρχε σαφή εντολή προς τους Ενωσίτες να μην πάνε σε τουριστικά μέρη, όπως την πλατεία «Grand Place».

Οι Βέλγοι αστυνομικοί έκαναν «ντου» και εγκλώβισαν τους 61 Έλληνες και Γάλλους πολίτες, στους οποίους έκαναν ταυτοποίηση, με απαίτηση να είναι στα γόνατα και με ψηλά τα χέρια.

Από πλευράς ΑΕΚ οι άνθρωποι του κλαμπ βρέθηκαν εξ αρχής στο σημείο όπου υπήρξε η ένταση και σε συνεννόηση με τις προξενικές αρχές υπήρξαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για να βρεθεί μια λύση.

Το video του Gazzetta από την ένταση