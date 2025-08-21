Ένταση στις Βρυξέλλες με οπαδούς της ΑΕΚ και την Αστυνομία: Εγκλωβισμένοι οι φίλοι της Ένωσης στην «Grand Place»
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με την Άντερλεχτ στα Play Off του Conference League, με έναν μεγάλο αριθμό φιλάθλων να έχει ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Βελγίου για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς.
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και της τοπικής Αστυνομίας, με αφορμή τη συγκέντρωση ατόμων της Ένωσης στην κεντρική πλατεία «Grand Place».
Ο κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, δημιουργώντας ένα ωραίο κλίμα, ωστόσο η Αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🚨 Χάος στους δρόμους των Βρυξελλών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025
📍 Αποστολή στις Βρυξέλλες: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/4cZPNivraC
