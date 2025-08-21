Αποφάσισε προσαγωγές φίλων της ΑΕΚ η βελγική Αστυνομία: Τι θα γίνει με την παρουσία τους στον αγώνα με την Άντερλεχτ
Σε προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ προχώρησε η Αστυνομία του Βελγίου, μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία «Grand Place» σήμερα το μεσημέρι (21/8). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, μερίδα φιλάθλων της Ένωσης έχουν προσαχθεί και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μόλις λήξει το ματς των Κιτρινόμαυρων με την Άντερλεχτ για το Conference League.
Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν και οι τοπικές Αρχές, που βρέθηκαν στο σημείο κρατώντας περιορισμένο για αρκετή ώρα τον κόσμο σε στενό της πλατείας.
Τί συνέβη
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και της βελγικής Αστυνομίας, με αφορμή τη συγκέντρωση ατόμων της Ένωσης στην κεντρική πλατεία «Grand Place».
Ο κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, δημιουργώντας ένα ωραίο κλίμα, ωστόσο η αστυνομία «απάντησε» ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί.
