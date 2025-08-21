Η ΑΕΚ «ψήθηκε» στους προηγούμενους γύρους και τώρα είναι η στιγμή να το δείξει

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τις Βρυξέλλες για το γεγονός ότι η ΑΕΚ πηγαίνει στους δύο... τελικούς με την Άντερλεχτ έχοντας κοντραριστεί με απαιτητικούς αντιπάλους στους δύο προηγούμενους γύρους και αυτό μπορεί στο τέλος να της βγει σε καλό.

Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες το Gazzetta ακολουθεί την ΑΕΚ στις καλοκαιρινές ευρωπαϊκές... εξορμήσεις της. Αρχικά ήταν η Ουγγαρία, όπου πανηγύρισε την πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Στη συνέχεια ήρθε η Κύπρος, όπου έγινε ένα βήμα για την πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού, η οποία σφραγίστηκε στη ρεβάνς της OPAP Arena. Τώρα σειρά πήρε το Βέλγιο, όπου η ΑΕΚ καλείται απόψε να πάρει ένα σκορ απέναντι στην Άντερλεχτ που θα της δώσει τη δυνατότητα σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια να παλέψει για τον στόχο της εισόδου στη League Phase του Conference League.

Το αποψινό ματς στο ιστορικό «Κονστάντ Βάντεν Στοκ», το οποίο πλέον έχει μετονομαστεί σε Lotto Park, δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν το λέμε ως κλισέ. Η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ καλείται να κάνει μια υπέρβαση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ωστόσο αναμενόμενα θα έφτανε η στιγμή για κάτι τέτοιο καθώς στην κλήρωση των play off θα έμπαινε ως ανίσχυρη. Γι' αυτό εδώ πρέπει να επαναλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το ranking στην UEFA και η συνέπεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όμως η ΑΕΚ το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και έχει πανηγυρίσει προκρίσεις και είσοδο σε ομίλους παρότι δεν ήταν το φαβορί. Άλλωστε στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά μεγαλύτερη σημασία έχει το know-how από το ποιος διαθέτει ποιοτικότερη ομάδα. Στην περίπτωση της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, η εμπειρία από επιτυχίες σε προκριματική διαδικασία έλειπε. Ωστόσο, από την άλλη, διαθέτει έναν προπονητή στον πάγκο, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ξέρει από τέτοιες καταστάσεις και έχει αποδείξει στις προηγούμενες ομάδες του ότι είχε τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει.

Στα δικά μου μάτια για την ΑΕΚ είναι πολύ καλό το γεγονός ότι στους δύο προηγούμενους γύρους της προκριματικής διαδικασίας είχε να αντιμετωπίσει αντιπάλους όπως την Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού. Προφανώς και η Ένωση έπρεπε να προκριθεί χωρίς δεύτερη κουβέντα, όμως και οι δύο αυτές ομάδες ήταν απαιτητικά εμπόδια στο χρονικό σημείο που τις βρήκε η ΑΕΚ και για να πούμε και την αλήθεια θα μπορούσαν να ήταν ακόμα και αντίπαλοι επιπέδου προκριματικών Europa και όχι Conference League...

Η ΑΕΚ λοιπόν «αγόρασε» λίγη εμπειρία με αυτές τις προκρίσεις. «Ψήθηκε» απέναντι σε επικίνδυνους αντιπάλους και άρχισε να χτίζει αυτοπεποίθηση. Αυτήν την πρόσφατη έστω εμπειρία των προκρίσεων στους δύο προηγούμενους γύρους πρέπει να χρησιμοποιήσει απέναντι στην Άντερλεχτ. Για να καταφέρει στο τέλος να κάνει το 3/3 και να μπει στη League Stage του Conference League, ενώ δεν είχε καμία δεύτερη ευκαιρία και κανένα περιθώριο λάθους. Είναι απαιτητικό, αλλά αν το πετύχει, τα ευρωπαϊκά οφέλη θα είναι πολλά. Όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.