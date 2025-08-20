Νίκολιτς: «Για να παίξουμε τον ρόμβο πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, περιμένουμε εδώ και καιρό εξάρι» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στο πλαίσιο της τελευταίας προπόνησης της ΑΕΚ ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Λίγο μετά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στα Play Offs του Conference League o Mάρκο Νίκολιτς μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου που ταξίδεψαν για τις Βρυξέλλες.

Ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου αποθέωσε εκ νέου τους Βέλγους, ενώ αναφέρθηκε στα πλάνα του ενόψει του ματς, στο ενδεχόμενο της αλλαγής της διάταξης και στο αμυντικό χαφ που ακόμα ψάχνει η Ένωση.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία προέρχεται από μια κορυφαία λίγκα, όπως είναι αυτή του Βελγίου. Ιστορική ομάδα, από την οποία έχουν περάσει κορυφαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και έχει πολλούς τίτλους. Αξίζει κάθε σεβασμό από την ομάδα και εμείς από την πλευρά μας θα τον αποδώσουμε.

Πρόκειται για υψηλού επιπέδου ομάδα, με νέους και πεπειραμένους παίκτες. Δεν μπορείς να πεις πως κάποιος είναι το φαβορί ή όχι. Ξεκινάμε από την ίδια βάση οπότε πρέπει να δείξουμε την καλή προετοιμασία που έχουμε κάνει. Θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, όμως έχουμε τη δυνατότητα να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο στο μέλλον. Και οι δυο ομάδες αξίζουν βρίσκονται στα Play Offs, όμως μόνο μια μπορεί να περάσει.

Θέλω ένα γκολ περισσότερο από τους αντιπάλους μας. Πρόκειται για ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι ένα κλικ πάνω από τις δυο ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Θέλω μόνο ένα γκολ περισσότερο.

Όπως έχετε δει στις προπονήσεις έχουμε δοκιμάσει 2-3 διαφορετικούς σχηματισμούς. Για να παίξουμε τον ρόμβο πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, όπως γνωρίζετε είναι το εξάρι που χρειαζόμαστε και περιμένουμε εδώ και καιρό και φυσικά είναι και η απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ίσως ο καλύτερος σε αυτή τη διάταξη, έχει αποδώσει εξαιρετικά, είχε σκοράρει οπότε είναι ένας παίκτης που θα μας λείψει. Πάντως δοκιμάζουμε και διαφορετικά σχήματα που ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια του αγώνα.

Υπάρχουν πολλές ιδέες όμως έφτασε η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας δυνατότητες για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να είμαστε ρεαλιστές. Αυτός ο ρόμβος, είναι ένας σχηματισμός που έχει προσφέρει σταθερότητα στην ομάδα, έχουμε μεγαλύτερη κατοχή οπότε ναι μεν μας προκαλεί δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά μας προσφέρει σταθερότητα ειδικά στην άμυνα».