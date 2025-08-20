ΑΕΚ: Επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ελίασον αντί του Περέιρα, παραμένει εκτός ο Μαρσιάλ
Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, καθώς συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματίας Ρομπέρτο Περέιρα.
Θυμίζουμε πως ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ είναι κανονικά με την αποστολή του Δικεφάλου στις Βρυξέλλες και είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού. Βέβαια ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του και στη Λεμεσό, παρόλο που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τον Άρη.
Από την άλλη εκτός παραμένουν ο Άντονι Μαρσιάλ, ο Μόουζες Οντουμπάτζο και ο τραυματίας Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Γάλλος επιθετικός της Ένωσης ήταν εκτός και στα ματς με τους Κύπριους, ενώ ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις.
H ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ
- Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης
- Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις, Χρήστος Κοσίδης
- Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Νίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς
- Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι
