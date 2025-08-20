Όπως αναμενόταν, ο Νίκλας Ελίασον συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ. Παραμένει εκτός ο Μαρσιάλ, όπως και ο Οντουμπάτζο.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, καθώς συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Νίκλας Ελίασον, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματίας Ρομπέρτο Περέιρα.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ είναι κανονικά με την αποστολή του Δικεφάλου στις Βρυξέλλες και είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού. Βέβαια ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του και στη Λεμεσό, παρόλο που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες με τον Άρη.

Από την άλλη εκτός παραμένουν ο Άντονι Μαρσιάλ, ο Μόουζες Οντουμπάτζο και ο τραυματίας Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Γάλλος επιθετικός της Ένωσης ήταν εκτός και στα ματς με τους Κύπριους, ενώ ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις.

H ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ