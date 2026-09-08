Μαυροπάνος: Ισοφάρισε με κεφαλιά στο ματς της Γουέστ Χαμ με την Μπόλτον (vid)
Το δεύτερό του γκολ στη φετινή Championship σημείωσε το βράδυ της Τρίτης (8/9) ο Ντίνος Μαυροπάνος, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Μπόλτον.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρήκε δίχτυα στο 31ο λεπτό της εν λόγω αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική, αφού βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με κοντινή κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα σε 2-2, αποτέλεσμα που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.
Θυμίζουμε πως ο 28χρονος σκόραρε και εναντίον της Γουλβς, στη νίκη των Χάμερς με 4-2.
🚨🏴| GOAL: Konstantinos Mavropanos equalises!!! What a game.— Futball Centa (@futballcenta) September 8, 2026
Bolton 2-2 West Ham pic.twitter.com/Iuek2IVToy
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