Στιγμές έντασης υπήρξαν μετά το τέλος του αγώνα της Άλκμααρ με τη Γουέστ Χαμ με δημοσιογράφο του Guardian να μιλά για επίθεση οπαδών σε μέλη οικογενειών της αγγλικής ομάδας!

Δεν έλλειψαν οι έντονες στιγμές και τα επεισόδια μετά το Άλκμααρ - Γουέστ Χαμ 0-1. Όπως επίσης και οι πολύ άσχημες εικόνες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Guardian, Γιάκομπ Στέινμπεργκ, Ultras της ΑΖ επιτέθηκαν σε μέλη των οικογενειών των παικτών της Γουέστ Χαμ! Ο Ροσέιν Τόμας, δημοσιογράφος του Athletic ανέβασε και βίντεο από τις στιγμές της μεγάλης έντασης με οπαδούς των 2 ομάδων.

AZ Alkmaar fans attacking the hospitality section where the player’s family and friends were seated. Stewards more focused on stopping the players instead of the hooligans. Disgrace. pic.twitter.com/dVEsm461nv COYIrons (@COYIronscom) May 18, 2023

AZ Alkmaar fans storming the gates to get to West Ham fans after the game tonight.



Hope all the West Ham fans stay safe out there. 🙏 pic.twitter.com/5CG3MbqxkF May 18, 2023

Κυκλοφόρησε επίσης βίντεο με τους παίκτες της Γουέστ Χαμ να έρχονται στα χέρια με stewards για να προφυλάξουν τις οικογένειές τους! Κατά άλλες πηγές η συγκεκριμένη μερίδα οπαδών κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος των οικογενειών των ποδοσφαιριστών. Δείτε τα βίντεο...

West Ham players clashing with stewards after AZ Alkmaar fans target their families in the stands after the game tonight… pic.twitter.com/bGbTsgdZyS Football Away Days (@FBAwayDays) May 18, 2023