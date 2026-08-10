Ο Τζέιμι Βάρντι είναι free agent μετά τον υποβιβασμό της Κρεμονέζε και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με την Γουέστ Χαμ να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο Τζέιμι Βάρντι διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του όμως δεν παύει να απασχολεί τις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Η Γουέστ Χαμ εξετάζει τη περίπτωση απόκτησης του, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή με έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τη Premier League με την Λέστερ το 2016.

Τα «σφυριά» θα αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, καθώς δεν κατάφεραν τη περασμένη σεζόν να αποφύγουν τον υποβιβασμό με αποτέλεσμα να γίνεται ολική αναδιαμόρφωση του ρόστερ.

Ο 39χρόνος επιθετικός πρόερχεται από σεζόν υποβιβασμού με τη Κρεμονέζε, αφού και εκείνη με τη σειρά της δεν κατόρθωσε να παραμείνει στη Serie A. Παρ'όλα αυτά ο Βάρντι κατάφερε σε 29 συμμετοχές να σκοράρει 7 φορές στη μοναδική του παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντος, προπονητής της Γουέστ Χαμ, φαίνεται πεπεισμένος πως ο Βάρντι μπορεί να συνεισφέρει, με την ποιότητα και την εμπειρία του, στοιχεία που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος, από την επαναφορά της ομάδας στη Premier League.