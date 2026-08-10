Γουέστ Χαμ: Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τζέιμι Βάρντι
Ο Τζέιμι Βάρντι διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του όμως δεν παύει να απασχολεί τις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Η Γουέστ Χαμ εξετάζει τη περίπτωση απόκτησης του, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή με έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τη Premier League με την Λέστερ το 2016.
Τα «σφυριά» θα αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, καθώς δεν κατάφεραν τη περασμένη σεζόν να αποφύγουν τον υποβιβασμό με αποτέλεσμα να γίνεται ολική αναδιαμόρφωση του ρόστερ.
Ο 39χρόνος επιθετικός πρόερχεται από σεζόν υποβιβασμού με τη Κρεμονέζε, αφού και εκείνη με τη σειρά της δεν κατόρθωσε να παραμείνει στη Serie A. Παρ'όλα αυτά ο Βάρντι κατάφερε σε 29 συμμετοχές να σκοράρει 7 φορές στη μοναδική του παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντος, προπονητής της Γουέστ Χαμ, φαίνεται πεπεισμένος πως ο Βάρντι μπορεί να συνεισφέρει, με την ποιότητα και την εμπειρία του, στοιχεία που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος, από την επαναφορά της ομάδας στη Premier League.
West Ham are interested in signing free agent Jamie Vardy as striker prepares to return to England👀✈️ pic.twitter.com/KvbqZNabCJ— Daily Mail Sport (@MailSport) August 10, 2026
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